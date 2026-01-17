Le auto sportive dovrebbero avere le chiavi

Non sempre l'ingresso della tecnologia coincide con un progresso nell'esperienza di utilizzo. Il "keyless" ha indubbiamente risolto molti fastidi che, in una frenetica quotidianità, aiutano a tirare un sospiro di sollievo. La totale omologazione a questa tendenza è però un errore. Tenere le chiavi in tasca o nella borsa e non doverle tirare fuori e cercare per entrare e avviare l'auto - a maggior ragione se piove o si hanno le mani occupate - è un supporto di cui ormai è difficile farne a mano. Per le sportive però è un altro discorso.

Emotività

Non è soltanto comodità e praticità: la sicurezza di un avviamento completamente elettronico, rende più complesso il furto del veicolo stesso rispetto a un meccanismo meccanico. Eppure, quello di inserire e girare la chiave nel cruscotto, è un rito che conserva un gusto intimo per la guida. Le automobili sportive non rispondono alle logiche di possesso e utilizzo di un'utilitaria o di un SUV: sono espressione di passione una personale, custodi di una dimensione emotiva.

Il tempo

Tenere la chiave in tasca o in borsa è un risparmio di tempo. Quando si scende in garage dalla propria sportiva - non supercar, il valore è diverso dal prezzo - per guidarla, magari una o due volte a settimana, il tempo a disposizione è desiderio. L'attesa di sedersi davanti al volante potrebbe essere sublimata da abitudini d'utilizzo immutabili. Inserire la chiave nel quadro strumenti, vedere al primo scatto il quadro strumenti illuminarsi e sentire al secondo il motore accendersi, è un rito che ogni appassionato dovrebbe poter continuare a vivere. La tecnologia può lasciare spazio all'emozione.