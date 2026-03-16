Cronometro d’oro, Costantino Coratti (Napoli) vince l’edizione 2024/25

16 Mar 2026 - 15:02
© figc.it

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È stato Costantino Coratti il migliore preparatore atletico della scorsa stagione di Serie A: il collaboratore di Antonio Conte al Napoli è stato premiato infatti con il Cronometro d’oro, il riconoscimento assegnato dal Settore Tecnico al migliore professionista del nostro massimo campionato, secondo l’insindacabile giudizio degli stessi colleghi preparatori. “Oggi celebriamo una figura indispensabile per gli staff tecnici, ovvero quella dei preparatori atletici” ha evidenziato il presidente del Settore Tecnico, Mario Beretta, durante la cerimonia del Cronometro d’oro. “Noi come Scuola Allenatori – ha continuato Beretta – possiamo dire di essere all’avanguardia già da tempo: la UEFA ha infatti preso spunto dai nostri corsi per preparatore per realizzare i programmi didattici sotto la sua egida”.

“Sono estremamente felice - ha sottolineato Coratti ricevendo il premio nell’auditorium di Coverciano - di ricevere questo prestigioso premio. Ringrazio tutti i colleghi che mi hanno votato e penso che questo sia un riconoscimento che vada condiviso. Desidero condividerlo con due prof che mi hanno aiutato ogni singolo giorno della scorsa stagione, Cacciapuoti e De Felice, e grazie ai ragazzi per il loro impegno quotidiano. Voglio quindi condividere questo Cronometro d’oro col club e con mister Conte”.

Il Cronometro d’oro è l’evento che ogni anno si tiene nel cuore della Scuola Allenatori federale, a Coverciano, e che esattamente come per la Panchina d’oro si inserisce all’interno di un corso di aggiornamento professionale.

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