Cronometro d’oro, Costantino Coratti (Napoli) vince l’edizione 2024/25

“Sono estremamente felice - ha sottolineato Coratti ricevendo il premio nell’auditorium di Coverciano - di ricevere questo prestigioso premio. Ringrazio tutti i colleghi che mi hanno votato e penso che questo sia un riconoscimento che vada condiviso. Desidero condividerlo con due prof che mi hanno aiutato ogni singolo giorno della scorsa stagione, Cacciapuoti e De Felice, e grazie ai ragazzi per il loro impegno quotidiano. Voglio quindi condividere questo Cronometro d’oro col club e con mister Conte”.