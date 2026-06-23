Le Citroen Ami si sfidano in pista: la corsa più lenta del mondo

Più lenta

La piccola elettrica francese non è neppure un'automobile, ma un quadriciclo leggero elettrico. Si può guidare dai 14 anni, ha 75 km di autonomia e può raggiungere i 45 km/h di velocità massima. Insomma: non c'è nulla di più lontano dall'essenza delle competizioni motoristiche. Eppure, lo streamer francese Sylvain Lyve ha organizzato una prova - più di resistenza che di velocità - sportiva per le piccolissime Ami. Ovvero, concludere 100 giri senza scaricare la batteria. I sorpassi erano, ovviamente, permessi.

Resistenza

Una gara di Endurance a tutti gli effetti, dove si è dovuto tenere in considerazione anche la gestione dell'energia. Per l'occasione, la velocità massima dei veicoli è stata aumentata a 65 km/h, permettendo qualche sequenza spettacolare in più. L'evento si è svolto nella cittadina di Commentry ed è stato trasmesso in diretta streaming. L'attenzione del pubblico è stata sorprendente: ben 150 mila spettatori in diretta su Twitch. Le immagini si sono poi rapidamente diffuse sui social. Che sia l'inizio di un nuovo motorsport?