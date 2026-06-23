Stranezze

Le Citroen Ami si sfidano in pista: la corsa più lenta del mondo

Una sfida dove la velocità non è l'unica componente agonistica

di Redazione Drive Up
23 Giu 2026 - 11:18
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Siamo abituati a immaginarci le gare automobilistiche intese come massima espressione di potenza e velocità. Vince chi supera per primo il traguardo, dopo intense sessioni a tagliare curve e bruciare rettilinei, con il pedale del gas affondato. Una logica sportiva lineare, efficace e appassionante. Provare a interromperla con delle Citroen Ami, suscita una certa curiosità.

Più lenta
La piccola elettrica francese non è neppure un'automobile, ma un quadriciclo leggero elettrico. Si può guidare dai 14 anni, ha 75 km di autonomia e può raggiungere i 45 km/h di velocità massima. Insomma: non c'è nulla di più lontano dall'essenza delle competizioni motoristiche. Eppure, lo streamer francese Sylvain Lyve ha organizzato una prova - più di resistenza che di velocità - sportiva per le piccolissime Ami. Ovvero, concludere 100 giri senza scaricare la batteria. I sorpassi erano, ovviamente, permessi.
Resistenza
Una gara di Endurance a tutti gli effetti, dove si è dovuto tenere in considerazione anche la gestione dell'energia. Per l'occasione, la velocità massima dei veicoli è stata aumentata a 65 km/h, permettendo qualche sequenza spettacolare in più. L'evento si è svolto nella cittadina di Commentry ed è stato trasmesso in diretta streaming. L'attenzione del pubblico è stata sorprendente: ben 150 mila spettatori in diretta su Twitch. Le immagini si sono poi rapidamente diffuse sui social. Che sia l'inizio di un nuovo motorsport?

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