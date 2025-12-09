Citroën ELO, una piccola che pensa in grande

Lo spazio comodo e luminoso di ELO permette di sfruttare il veicolo come base in attesa di un appuntamento. L'abitacolo può anche trasformarsi in una zona notte per due persone - grazie a due materassi pieghevoli - o in una sala cinema. Ma non solo, perché in collaborazione con Decathlon, la concept di Citroën è stata progettata anche per offrire infinite possibilità in termini di svago: l'apertura del bagagliaio è stata ridisegnata per offrire un posto a sedere sul bordo che consenta di cambiarsi le scarpe dopo un'escursione; sono previsti dei ganci utilizzabili per stendere una tettoia su ogni lato; i sedili dei tre posti posteriori sono rimovibili per essere sfruttati come poltrone supplementari. Insomma, un veicolo per ogni esigenza, che all'occorrenza diventa perfino un ufficio. Il sedile di guida può ruotare a 360° e nella base è possibile inserire un ripiano che può fungere da comoda scrivania.