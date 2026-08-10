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Generazione camper: perché tutti ne vogliono uno

Il turismo itinerante continua a raccogliere consensi, a discapito della "classica" villeggiatura

di Redazione Drive Up
10 Ago 2026 - 10:26
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© Ufficio Stampa

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Che sia una risposta a una quotidianità sigillata tra schermi e uffici, oppure una tendenza da social (condividere per essere), sta di fatto che il camper non è più una vacanza di nicchia. Gli italiani sono sempre più informati e attenti sulle tendenze del settore, inclusa la scelta del veicolo più adatto. Lo scenario emerge da una recente indagine condotta da Assocamp.
Sempre di più
I dati sono stati elaborati attraverso il contributo di 52 concessionari affiliati, chiamati a raccontare l'evolversi del mercato. Chi oggi acquista o noleggio un camper, nel 57,7% dei casi lo preferisce a hotel e villaggi turistici; il 38,5% sceglie persino di abbandonare le seconde case in favore di un mezzo ricreativo. Il motivo, nella stragrande maggioranza dei casi (65,4%), è la ricerca di una maggiore libertà di tempo e movimento. Fondamentale anche la possibilità di portarsi appresso attrezzature sportive e animali (48,1%).
Single e poi famiglie
Guardando a chi sceglie il camper come alternativa, il riferimento sono le coppie mature tra i 50 e i 65 anni (55,8%). Seguono le famiglie tra i 35 e i 50 anni (44,2%). Sebbene il camper "tradizionale" sia indubbiamente il re delle vacanze (51%), cresce l'interesse verso i van compatti. Una categoria di veicoli più agili e semplici da parcheggiare, ma che richiedono qualche compromesso in termini di abitabilità e igiene (perché di solito sprovvisti di bagno). Apprezzata da giovani coppie sportive, più inclini all'avventura. 

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