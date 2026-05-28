Pirlo a tutto campo: "In Italia manca coraggio, oggi giocherei in Premier. Champions? La Serie A è lontana dallo standard europeo"

Sarà una sfida stellare anche a centrocampo, la terra che Pirlo ha dominato per vent'anni. Il confronto tra Vitinha e Declan Rice lo affascina: "Sono diversi ma fondamentali. Vitinha ripulisce ogni pallone e fa girare il Psg sotto pressione; Rice ha una quantità incredibile, chiude ogni buco e recupera tutto. Con chi mi troverei meglio? Potrei giocare tranquillamente con entrambi". La chiave del match? "La partita si deciderà nella fase difensiva. Gabriel e Saliba dell'Arsenal sono tra i centrali migliori al mondo per fisicità e aggressività. Sarà difficilissimo fargli gol".