Sudtirol, risoluzione consensuale con il ds Paolo Bravo

28 Mag 2026 - 11:29
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L'FC Südtirol comunica "di aver raggiunto un accordo con il direttore sportivo Paolo Bravo per la conclusione del rapporto di collaborazione. Dopo otto anni ricchi di successi si separano dunque le strade del club biancorosso e del suo dirigente. Le parti hanno maturato la convinzione che fosse giunto il momento, per entrambe, di accogliere nuovi stimoli e di intraprendere nuovi percorsi. Il club desidera esprimere a Paolo Bravo il più sincero ringraziamento e la massima riconoscenza e stima per oltre otto anni di collaborazione intensamente vissuti, contraddistinti da grande professionalità e competenza. Con la sua direzione sportiva, l’FC Südtirol ha compiuto un percorso di crescita importante, rafforzando ulteriormente la propria posizione nel panorama calcistico italiano, conquistando la storica promozione in Serie B, ovvero il picco massimo, riuscendo, nelle ultime quattro stagioni, a centrare con successo il difficile obiettivo della permanenza nella seconda categoria nazionale.

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