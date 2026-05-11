Lamborghini Fenomeno Roadster: 15 esemplari per 5 milioni

Lamborghini Fenomeno Roadster: per pochi fortunati
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V12 ibrido ed esclusività assoluta per ridefinire il concetto di hypercar apertadi Redazione Drive Up
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Sant'Agata Bolognese torna a far sognare i collezionisti con la Lamborghini Fenomeno Roadster, una nuova ed esclusiva creazione appartenente al programma "Few-Off". Presentata a pochi giorni dal debutto della versione chiusa, la Roadster ne estremizza il concetto, eliminando completamente il tetto per offrire un’esperienza sensoriale senza filtri, dove il suono del motore diventa il protagonista assoluto.
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Aspirata
Il cuore pulsante di questa hypercar è il sistema ibrido plug-in che combina il leggendario motore V12 aspirato a tre unità elettriche, per una potenza complessiva che tocca la soglia dei 1.000 CV. Le prestazioni sono, come suggerisce il nome, fenomenali: la trazione integrale intelligente e il cambio a doppia frizione permettono di scaricare a terra una coppia mostruosa, garantendo accelerazioni brucianti e una precisione di guida chirurgica.
Costosissima
L'esclusività è il pilastro su cui poggia l'intero progetto Fenomeno. La produzione sarà limitatissima — 15 esemplari — e, come spesso accade per queste serie speciali, la maggior parte delle unità sarebbe già stata assegnata ai clienti più fedeli del marchio prima ancora del lancio ufficiale. Il prezzo, sebbene non comunicato ufficialmente, dovrebbe essere di circa 5 milioni di euro, giustificato da una cura maniacale per il dettaglio e da una possibilità di personalizzazione pressoché infinita.