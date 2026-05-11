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Edizioni speciali

Lamborghini Fenomeno Roadster: per pochi fortunati

Il cuore pulsante di questa hypercar è il sistema ibrido plug-in che combina il leggendario motore V12 aspirato a tre unità elettriche, per una potenza complessiva che tocca la soglia dei 1.000 CV. Le prestazioni sono, come suggerisce il nome, fenomenali: la trazione integrale intelligente e il cambio a doppia frizione permettono di scaricare a terra una coppia mostruosa, garantendo accelerazioni brucianti e una precisione di guida chirurgica. L'esclusività è il pilastro su cui poggia l'intero progetto Fenomeno. La produzione sarà limitatissima — 15 esemplari — e, come spesso accade per queste serie speciali, la maggior parte delle unità sarebbe già stata assegnata ai clienti più fedeli del marchio prima ancora del lancio ufficiale. Il prezzo, sebbene non comunicato ufficialmente, dovrebbe essere di circa 5 milioni di euro, giustificato da una cura maniacale per il dettaglio e da una possibilità di personalizzazione pressoché infinita

11 Mag 2026 - 11:12
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