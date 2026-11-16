Land Rover fa causa a BYD: hanno "copiato" il Defender

Ai cinesi si rimprovera la spudorata tendenza a trarre fin troppa ispirazione dal design europeo per sviluppare le loro automobili. Di fronte a questo scenario, che si ripete da anni, c'è chi ha perso definitivamente la pazienza e vuole risolvere in tribunale la questione. Land Rover ha fatto causa a BYD: la Ti7 è troppo simile al Defender.

Perquisizioni

In effetti, guardandolo è difficile dare torto agli inglesi. Il SUV riprende molti (troppi) degli elementi dello storico fuoristrada: proporzioni, linee e dettagli sembrano solo leggermente reinterpretati. La questione è piuttosto seria, a tal punto che due sedi olandesi di BYD sono stati perquisite, nei mesi precedenti, da alcuni funzionari incaricati dal tribunale. Secondo le indiscrezioni del The Guardian, i cinesi potrebbero aver addirittura smontato un Defender per replicarne alcune soluzioni tecniche. La prima udienza è fissata a novembre.

Forse anche in Europa

La Ti7 è attualmente commercializzata in Cina con il nome di Bao 7. Disponibile con motorizzazioni plug-in hybrid o completamente elettrica, può essere acquistata a due (e che fuoristrada sarebbe?) o quattro ruote motrici. Il modello dovrebbe raggiungere il Regno Unito a inizio 2027 per poi espandersi in tutto il resto d'Europa. La causa assume quindi un significato decisivo per capire se BYD avrà il via libera per la commercializzazione. La prossima volta, un po' di fantasia in più.