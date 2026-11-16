Curiosità

Land Rover fa causa a BYD: hanno "copiato" il Defender

Il marchio inglese accusa i cinesi di aver reso il design della Ti7 troppo simile al loro iconico fuoristrada

di Redazione Drive Up
16 Nov 2026 - 08:49
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ai cinesi si rimprovera la spudorata tendenza a trarre fin troppa ispirazione dal design europeo per sviluppare le loro automobili. Di fronte a questo scenario, che si ripete da anni, c'è chi ha perso definitivamente la pazienza e vuole risolvere in tribunale la questione. Land Rover ha fatto causa a BYD: la Ti7 è troppo simile al Defender.
Perquisizioni
In effetti, guardandolo è difficile dare torto agli inglesi. Il SUV riprende molti (troppi) degli elementi dello storico fuoristrada: proporzioni, linee e dettagli sembrano solo leggermente reinterpretati. La questione è piuttosto seria, a tal punto che due sedi olandesi di BYD sono stati perquisite, nei mesi precedenti, da alcuni funzionari incaricati dal tribunale. Secondo le indiscrezioni del The Guardian, i cinesi potrebbero aver addirittura smontato un Defender per replicarne alcune soluzioni tecniche. La prima udienza è fissata a novembre.
Forse anche in Europa
La Ti7 è attualmente commercializzata in Cina con il nome di Bao 7. Disponibile con motorizzazioni plug-in hybrid o completamente elettrica, può essere acquistata a due (e che fuoristrada sarebbe?) o quattro ruote motrici. Il modello dovrebbe raggiungere il Regno Unito a inizio 2027 per poi espandersi in tutto il resto d'Europa. La causa assume quindi un significato decisivo per capire se BYD avrà il via libera per la commercializzazione. La prossima volta, un po' di fantasia in più.

Ti potrebbe interessare

videovideo
land rover
byd
defender
auto cinesi
cinesi

Ultimi video

02:11
Obiettivo 2027, replicarsi Kimi Antonelli :"Ho fame"

Obiettivo 2027, replicarsi Kimi Antonelli :"Ho fame"

20:52
Puntata del 14 novembre #DriveUp

Puntata del 14 novembre #DriveUp

03:06
Ferrari 12Cilindri Manuale

Ferrari 12Cilindri Manuale

02:08
EICMA 2026: le novità presenti alla fiera delle due ruote

EICMA 2026: le novità presenti alla fiera delle due ruote

16:35
F1 vs MotoGP

Dani Pedrosa vince sul ghiaccio la sfida contro la Formula 1

02:24
EICMA 2026: tra novità, aggiornamenti e anteprime mondiali

EICMA 2026: tra novità, aggiornamenti e anteprime mondiali

01:25
BMW M3 "Tribute to Alex Zanardi", un'auto speciale in ricordo del campione italiano

BMW M3 "Tribute to Alex Zanardi", un'auto speciale in ricordo del campione italiano

01:37
BYD Yangwang U9 Xtreme, dall'incidente al record di velocità

BYD Yangwang U9 Xtreme, dall'incidente al record di velocità

02:29
Nuova Volkswagen Golf full hybrid, riduzione dei consumi nel segno del cambiamento

Nuova Volkswagen Golf full hybrid, riduzione dei consumi nel segno del cambiamento

02:40
Polestar 5, la Gran Turismo che incarna i valori della casa

Polestar 5, la Gran Turismo che incarna i valori della casa

02:23
Genesis GV60 Magma: un SUV elettrico, confortevole e ad alte prestazioni

Genesis GV60 Magma: un SUV elettrico, confortevole e ad alte prestazioni

15:39
La puntata del 12 novembre #DriveUp

La puntata del 12 novembre #DriveUp

01:48
L'editoriale: calendario Pirelli 2027, in India tra glamour e nuovi progetti

L'editoriale: calendario Pirelli 2027, in India tra glamour e nuovi progetti

01:28
Kimi: "Vincere è bellissimo, Sinner un amico"

Kimi: "Vincere è bellissimo, Sinner un amico"

03:00
Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

02:11
Obiettivo 2027, replicarsi Kimi Antonelli :"Ho fame"

Obiettivo 2027, replicarsi Kimi Antonelli :"Ho fame"

I più visti di Drive Up

Dallara compie 90 anni: "Vado in ufficio in 500, ho pianto per Antonelli"

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

I Signori dell'Auto: Giampaolo Dallara

I Signori dell'Auto: Giampaolo Dallara

La foto più veloce della storia

Medvedev si mette in garage una Koenigsegg da 3 milioni di euro

Lancia, stop alla Delta? "Abbiamo più fan che clienti"

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:29
Si apre l'era GEN4: tutto quello che c'è da sapere sui test di Jarama
10:20
I 100 anni di Marilyn Monroe: una vita su una Ford V8
 Alcaraz
10:17
Il calendario delle Atp Finals 2026: orari e programma
10:14
Maignan ko per un problema all'anca: attesa per gli esami, il Milan attende
10:11
Sci: 3Tre Madonna di Campiglio in tour a Londra e Milano