Strategie

Land Rover rinvia il Defender elettrico

Il marchio inglese preferisce dare priorità alla versione a zero emissioni dell'ammiraglia Range Rover

di Redazione Drive Up
26 Ago 2026 - 11:33
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© Ufficio Stampa

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Diciamo la verità: è difficile credere che i clienti tipo di Land Rover stiano aspettando tra gli entusiasmi l'arrivo di una Defender elettrica. Chi sceglie questo modello appartiene a diversi sottoinsiemi della categoria "benestante": appassionato di viaggi, amante dei fuoristrada, sportivo, con famiglia numerosa o solo desideroso di avere un veicolo enorme che restituisca un senso di sicurezza. Qualunque sia la circostanza specifica, l'utilizzo che se ne fa del veicolo difficilmente si concilia con i tempi di ricarica.
Tra un po'
Infatti, il marchio inglese non ha mai annunciato con precisione quando una Defender elettrica sarebbe arrivata sul mercato, sebbene nei piani ci sia effettivamente l'elettrificazione della gamma. A quanto pare - secondo un'indiscrezione pubblicata dal The Times - l'iconico fuoristrada sarà l'ultimo a ricevere una batteria, forse persino dopo il 2030. Essendo un modello dal forte impatto culturale, JLR intende avvicinarlo con prudenza cercando di mantenere i motori a combustione anche per la prossima generazione.
Priorità ad altro
La riorganizzazione industriale e del portafoglio prodotti si concentrerà sui modelli già vicini alla produzione. Range Rover electric e Rang Rover Sport electric sono dunque pienamente confermati e arriveranno tra fine 2026 e metà 2027 (sebbene i piani parlassero in origine di una commercializzazione già nel 2024). Il gruppo JLR ha sviluppato la piattaforma Modular Longitudinal Architecture per questo scopo mentre l'architettura Electrified Modular Architecture ospiterà un modello nativo elettrico e inedito della gamma Range Rover.

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