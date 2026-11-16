Atp Finals 2026: in serata su Mediaset l'esordio di Cobolli, in campo anche Alcaraz e Bolelli-Vavassori

Esordio tutt’altro che semplice per Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, qualificati per la terza edizione di fila alle Nitto Atp Finals (il miglior risultato è rappresentato dalla semifinale raggiunta nel 2025). I primi avversari, infatti, sono due veterani del circuito del calibro dello spagnolo Marcel Granollers e dell’argentino Horacio Zeballos (quest'anno sconfitti al super tie-break in occasione della storica finale vinta agli Internazionali d'Italia), runner-up a Torino nel 2023 e che nel corso di questa stagione hanno posto la firma sul loro terzo Slam di coppia sulla terra rossa del Roland Garros. C’è curiosità anche di vedere all’opera il duo formato dall’americano Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski, riusciti a staccare il biglietto per le Nitto Atp Finals nella loro prima stagione insieme come coppia e capaci di aggiudicarsi in un solo colpo sia gli Australian Open sia gli US Open. Di fronte a loro gli esperti tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, vincitori a Torino nel 2024 e che quest’anno hanno vinto il Masters 1000 di Montecarlo, oltre a spingersi sino all’ultimo atto degli US Open.