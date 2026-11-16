Atp Finals 2026: in serata su Mediaset l'esordio di Cobolli, in campo anche Alcaraz e Bolelli-Vavassori

I numeri uno del tennis a cena a Torino: spunta la foto con ben... 240 titoli!
© Atp Tour
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Il romano affronta il russo Medvedev nel debutto a Torino. Prima di lui impegnati il favorito spagnolo e gli altri due azzurri in doppio
È tutto pronto per la seconda giornata di match delle Nitto Atp Finals 2026, iniziate ufficialmente con le prime sfide di singolare e doppio nell'apertura domenicale. Si prosegue quest'oggi (lunedì 16 novembre) e cresce l'attesa per il debutto sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino del capitolino Flavio Cobolli (all’esordio assoluto in carriera nel Torneo dei Maestri). Quest'ultimo, non prima delle 20.30 (diretta in chiaro su Italia 1 ed in streaming su Sportmediaset.it), sarà opposto nel quarto ed ultimo incontro al russo Daniil Medvedev. Nell’altra partita del Gruppo Ivan Lendl, quindi, lo spagnolo Carlos Alcaraz (non prima delle 14.00), principale favorito sia del girone sia del torneo, scenderà in campo per affrontare lo statunitense Frances Tiafoe. Ad aprire il programma (a partire dalle 11.30) saranno gli altri azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, qualificatisi in doppio per la terza edizione di fila, che sfideranno lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos. Il secondo match del Gruppo Mark Woodforde, infine, vedrà protagonisti (non prima delle 18.00) da un lato della rete lo statunitense Christian Harrison ed il britannico Neal Skupski mentre dall’altro il binomio tedesco formato da Kevin Krawietz e Tim Puetz.
Flavio Cobolli non può sbagliare. Contro Daniil Medvedev, infatti, il giovane romano, all’esordio in carriera alle Nitto Atp Finals, si gioca subito una fetta molto importante di qualificazione alle semifinali. Il finalista in carica dell’ultimo Roland Garros si trova in svantaggio 1-2 nel computo degli head to head disputati contro il trentenne moscovita, da sempre temibilissimo su queste superfici particolarmente veloci per via della rapidità dei colpi d’inizio gioco e delle ottime capacità in risposta. L’ultimo scontro diretto (aprile di quest'anno), tuttavia, è stato appannaggio di Cobolli che, negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid (terra rossa in altura), riuscì a prevalere in tre parziali molto lottati. Appare meno equilibrato (almeno sulla carta), invece, il match che vedrà coinvolto lo spagnolo Carlos Alcaraz, a caccia del suo primo titolo alle Nitto Atp Finals e reduce dai trofei vinti agli ATP 500 di Tokyo e Vienna ed al Masters 1000 di Parigi. Attenzione, tuttavia, a non sottovalutare Frances Tiafoe, atleta capace di dare spettacolo sui palcoscenici che contano. Il tennista a stelle e strisce, oltre a destreggiarsi più che bene su tutti i tipi di superficie, negli ultimi due precedenti andati in scena (e persi) contro il fenomeno murciano (US Open 2022 e Wimbledon 2024) è stato capace di condurla avanti fino al quinto e decisivo set.
Esordio tutt’altro che semplice per Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, qualificati per la terza edizione di fila alle Nitto Atp Finals (il miglior risultato è rappresentato dalla semifinale raggiunta nel 2025). I primi avversari, infatti, sono due veterani del circuito del calibro dello spagnolo Marcel Granollers e dell’argentino Horacio Zeballos (quest'anno sconfitti al super tie-break in occasione della storica finale vinta agli Internazionali d'Italia), runner-up a Torino nel 2023 e che nel corso di questa stagione hanno posto la firma sul loro terzo Slam di coppia sulla terra rossa del Roland Garros. C’è curiosità anche di vedere all’opera il duo formato dall’americano Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski, riusciti a staccare il biglietto per le Nitto Atp Finals nella loro prima stagione insieme come coppia e capaci di aggiudicarsi in un solo colpo sia gli Australian Open sia gli US Open. Di fronte a loro gli esperti tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, vincitori a Torino nel 2024 e che quest’anno hanno vinto il Masters 1000 di Montecarlo, oltre a spingersi sino all’ultimo atto degli US Open.
Inalpi Arena - Inizio alle ore 11.30
[3] Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) vs [5] Simone Bolelli (ITA)/Andrea Vavassori (ITA)
Non prima delle ore 14.00
[2] Carlos Alcaraz (ESP) vs [7] Frances Tiafoe (USA)
Non prima delle ore 18.00
[2] Christian Harrison (USA)/Neal Skupski (GBR) vs [7] Kevin Krawietz (GER)/Tim Puetz (GER)
Non prima delle ore 20.30 con diretta su Italia 1 e streaming su Sportmediaset.it
[4] Daniil Medvedev (RUS) vs [5] Flavio Cobolli (ITA)
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