Valentino Rossi con l'Audi sulla pista da sci: "Un gran volo nel bosco"

Per una ragazza

La circostanza in questione non era uno stunt organizzato e neppure una sfida di abilità prevista da qualche suo contratto di collaborazione. Vale ha fatto una bravata per far colpo su una ragazza. Non una qualsiasi: Francesca sarebbe diventata sua compagna nella vita e la madre delle sue figlie qualche anno più tardi. Il racconto inizia rievocando il memorabile compleanno di un bulldog francese (di nomi Franky) organizzato a Madonna di Campiglio, che VR46 raggiunge a bordo di un'Audi RS6: versione ad alte prestazioni della wagon tedesca. Per tentare l'impresa s'ispira al celebre spot con cui il marchio dei quattro anelli promuoveva la sua trazione integrale Quattro, risalendo proprio una pista da sci.

Che disastro

La salita non presenta grossi problemi: "l’Audi che va su nella neve come uno sherpa assatanato". Terminate le celebrazioni, sull'auto di Rossi salgono due, ignare, passeggere: Francesca (sua futura compagna) e l'amica Carmen. Il gruppo intraprende la strada promettendo una vista panoramica della volta celeste, imbottita di stelle. La discesa, tuttavia, si rivela più complicata del previsto: "Arrivati sull’ultimo muro, solo leggerissimamente più veloci del consentito, roba di venti chilometri orari, la macchina mi parte, una slitta, non c’è verso di controllarla. Capisco subito che non ci sono più santi... Decolliamo, letteralmente, un gran volo nel bosco, un salto di quattro metri e mezzo nel vuoto, buio pesto, ore 2 e mezza di notte".

Il salvataggio

Rossi & Co. passano ore a meno sette gradi, nel buio di un bosco di montagna riscaldati dalla pompa di calore della vettura. Il motore continua, miracolosamente, a funzionare. I soccorsi arrivano verso le cinque della mattina, con il gatto delle navi che "spunta dal bordo della pista, da dove avevamo preso il volo. Lo raggiungo scalando il dirupo". L'auto viene riportata a valle, tutti a casa. "La cronaca della prima notte trascorsa insieme alla Franci è questa. Abbastanza per darle una visione del ragazzo che le faceva il filo". Valentino Rossi, numero 1. Sempre.