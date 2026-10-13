Una Lancia Delta Integrale sta prendendo polvere nel deserto

Ci sono vetture il cui destino ideale sarebbe la teca di un museo o il rettilineo d'arrivo di una prova speciale. Trovarne una sepolta dalla sabbia nel mezzo del deserto degli Emirati Arabi Uniti fa un effetto quasi surreale. L'immagine scattata a Ras al-Khaimah, a due passi dal confine con l'Oman, ritrae una Lancia Delta Integrale abbandonata al proprio destino, accumulando polvere come un qualsiasi relitto dimenticato.

La regina spodestata dal tempo

Vedere un pezzo fondamentale della storia dell'automobilismo ridotto in questo stato lascia un senso di profonda amarezza. La Delta, d'altronde, non è una vettura qualunque: è la sportiva capace di dominare la scena iridata conquistando sei titoli mondiali costruttori consecutivi nel mondiale rally dal 1987 al 1992, un record imbattuto che ne ha scolpito il mito nell'immaginario collettivo.

Mistero sotto il sole emiratino

Nessuno sa come sia finita in un angolo remoto del Golfo Persico, né se si tratti di un vero e proprio abbandono o del dimenticatoio temporaneo di qualche facoltoso collezionista del luogo. Resta l'immagine indelebile e malinconica di una leggenda a trazione integrale lasciata a coprirsi di ruggine e sabbia, lontanissima dal fango, dalla neve e dalla gloria delle prove speciali che l'hanno resa immortale.