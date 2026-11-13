Torino: Belghali ko, lascia ritiro dell'Algeria

Il laterale del Torino Rakif Belghali ha lasciato il ritiro dell'Algeria: l'annuncio è arrivato direttamente dai social della federazione algerina. Il giocatore granata ha accusato un problema al ginocchio ed è stato costretto a rinunciare agli impegni con la sua Nazionale. Belghali è atteso a Torino nelle prossime ore, con lo staff medico del club che valuterà le sue condizioni al Filadelfia. La squadra di Ignazio Abate, intanto, sta continuando i lavori verso il prossimo impegno di campionato, con Simeone e compagni che sabato 21 novembre affronteranno il Napoli allo stadio 'Maradona'.