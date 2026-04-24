Una Lamborghini Urus unica

Lamborghini Urus "Tettonero": un'edizione speciale
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Per festeggiare i 63 anni del marchio, sono state realizzate 630 unità della versione Tettonerodi Redazione Drive Up
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Lamborghini sceglie la Milano Design Week 2026 per soffiare su sessantatré candeline, presentando una serie speciale che è un inno all'esclusività e al contrasto cromatico. Si chiama Urus SE “Tettonero” e sarà prodotta in una tiratura limitatissima di soli 630 esemplari. Il progetto gioca visivamente su una divisione netta della carrozzeria: sei diverse tinte (tra cui spicca l'inedito Verde Mercurius) vengono abbinate al nero profondo del tetto e della fascia inferiore, con un sottile pin-striping decorativo a fare da linea di confine tra i due mondi.
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Interni su misura
L’impostazione stilistica si riflette con coerenza all'interno dell’abitacolo, dove i rivestimenti riprendono le tonalità degli esterni. Per i collezionisti più attenti ai dettagli storici, la Casa di Sant'Agata Bolognese offre la possibilità di integrare lo speciale logo “63”. Per chi non si accontentasse della configurazione standard, il programma Ad Personam resta a disposizione per spingere la personalizzazione verso vette ancora più estreme.
Super potente
Sotto il cofano non servivano rivoluzioni, poiché la base di partenza è già ai vertici della categoria. La “Tettonero” conferma infatti il cuore ibrido plug-in della Urus SE: il monumentale V8 biturbo da 4.0 litri lavora in sinergia con l'unità elettrica per scaricare a terra una potenza complessiva di 800 CV e una coppia mostruosa di 950 Nm. Una combinazione che ribadisce il ruolo della Urus come punto di riferimento tra i Super SUV, celebrando sei decenni di storia con una scarica di adrenalina e design.