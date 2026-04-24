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Edizioni speciali

Lamborghini Urus "Tettonero": un'edizione speciale

Lamborghini sceglie la Milano Design Week 2026 per soffiare su sessantatré candeline, presentando una serie speciale che è un inno all'esclusività e al contrasto cromatico. Si chiama Urus SE “Tettonero” e sarà prodotta in una tiratura limitatissima di soli 630 esemplari. Il progetto gioca visivamente su una divisione netta della carrozzeria: sei diverse tinte (tra cui spicca l'inedito Verde Mercurius) vengono abbinate al nero profondo del tetto e della fascia inferiore, con un sottile pin-striping decorativo a fare da linea di confine tra i due mondi

24 Apr 2026 - 10:14
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lamborghini
lamborghini urus
milano design week 2026

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