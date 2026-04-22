Le auto tedesche sono da "vecchi"

Il prestigio dei marchi tedeschi non raccoglie più consensi e non ruba le attenzioni dei giovani. Le nuove generazioni di automobilisti cinesi sono affamati di tecnologie e digitalizzazione. Elementi che definiscono l'offerta dei costruttori locali, che con le auto elettriche e ibride stanno ridefinendo i confini tra guida e intrattenimento di bordo: come smartphone con ruote, fondamentalmente.

Cambio generazionale

Sono passati 40 anni da quando Volkswagen si insediò in Cina, suscitando un grande clamore e interesse di pubblico. La prospettiva ora è totalmente diversa: "Forse i clienti più giovani ci considerano come il marchio dei loro genitori", ha dichiarato Robert Cisek, CEO del marchio tedesco in Cina, alla Reuters. L'eredità - e la qualità - dei motori a combustione tedeschi non basta più a giustificare un prezzo d'acquisto superiore alla concorrenza.

Le vendite calano

Volkswagen per 25 anni è stato il marchio numero uno in Cina. Il sorpasso di BYD è avvenuto nel 2024 e la discesa al terzo posto si è completata nel 2025, con Geely balzata tra le preferenze. Oggi il colosso di Wolfsburg (assieme ad Audi e Porsche) ha perso una quota in un mercato rilevante che, fino a poco tempo fa, valeva un terzo del totale delle vendite in un anno. Il mercato cinese - il più grande del mondo - è cambiato e chiede una profonda integrazione tecnologica. I tedeschi, per non invecchiare, devono adeguarsi velocemente.