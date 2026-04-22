Il Como sempre fermato sulla soglia dell'impresa: ma la stagione di Cesc è da applausi

Quello in riva al lago è un progetto, uno dei pochi che meriti questa abusatissima parola che vuol dire tutto o niente. Prendiamo calciatori promettenti e li facciamo crescere in un contesto che non è costretto a ottenere risultati immediati. Poi li affidiamo a un allenatore che cerchi di costruire una manovra piacevole e un calcio aggressivo. Ed ecco spiegato l'odio. Non sia mai! In Italia provare a fare gioco? Mai! Con il mantra del "cosa ha vinto" sempre a filo di bocca (senza tra l'altro comprendere cosa avrebbe dovuto vincere il Como), si gode delle sconfitte di chi prova a giocarsela per poi lamentarsi che il ritmo del nostro calcio non è nemmeno paragonabile a quello della Premier o della Champions League. Quindi, odiatori del bel calcio, cosa volete? Perché la botte piena e la moglie ubriaca convivono solo nei vecchi proverbi.