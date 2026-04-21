Coca Cola utilizza soltanto auto elettriche

Un passaggio deciso verso la sostenibilità. La sede tedesca di Coca Cola ha completato l'elettrificazione di tutta la sua flotta: 1.600 tra auto e furgoni leggeri. L'iniziativa è parte di una più ampia strategia (denominata EV100) di rinnovamento del parco veicoli della multinazionale in Europa, con l'obiettivo di passare a motorizzazioni completamente elettriche o ibride entro il 2030.

Nuova mobilità

Missione compiuta - dunque - e con largo anticipo dalla filiale tedesca. Nel complesso, la "transizione" del colosso delle bevande in Europa è al 55%: un ottimo risultato, considerando quanto impattino le aziende nelle immatricolazioni di nuovi veicoli. Coca Cola Germany ha avuto in Hyundai un partner importante in quest'operazione di rinnovamento, avendo acquistato circa 200 Kona elettriche l'anno. L'ultima entrata è la piccola Inster, ideale per gli spostamenti urbani.

Auto e colonnine

Oltre a Hyundai, la flotta tedesca comprende anche marchi come Opel, Skoda e BMW. L'investimento non riguarda soltanto le automobili, considerando che l'azienda si è anche occupata di installare 170 punti di ricarica in 23 siti aziendali (tra cui 13 stabilimenti produttivi). Non solo: Coca Cola si è impegnata a finanziare l'installazione di 480 wallbox domestiche per i suoi dipendenti.