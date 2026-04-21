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La nuova Smart Fortwo si presenta in Cina

Pubblicati i primi bozzetti che ne anticipano stile e dimensioni

di Redazione Drive Up
21 Apr 2026 - 11:06
© Ufficio Stampa

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Il Salone di Pechino sarà l'occasione per scoprire nuovi modelli pensati anche - o forse soprattutto - per l'Europa. Tra questi, un atteso ritorno come la Smart Fortwo: compattissima due posti che, negli anni, ha trovato un ampio e numeroso pubblico di estimatori. Il suo stile iconico e le sue dimensioni a prova di parcheggio, l'hanno resa l'automobile ideale per un uso in città.
Ritorno atteso
Per chi non lo sapesse, Smart è a crasi tra le parole Swatch/Mercedes/Art. Nata da una - strana - collaborazione tra il marchio di orologi svizzero e l'azienda tedesca, ebbe diverse declinazioni: diesel, benzina tre cilindri e infine elettrico. Il passaggio sotto Geely ne ha stravolto il concetto, trasformandolo in un marchio trasversale che produce SUV di differenti dimensioni (esclusivamente elettrici). Ora, il ritorno alle origini con il modello #2 che, nelle forme, richiama la prima - vera - Smart.
Poche informazioni
Vi basta fare un giro sui canali dell'usato per capire quanto la Smart Fortwo sia ancora oggi un'auto richiesta. Il fatto che torni - anche se con un'unica motorizzazione - significa assecondare un bisogno concreto di mobilità per la città. Sebbene il modello sia confermato, sono ancora poche le informazioni tecniche comunicate. Sarà a trazione posteriore (come la Smart originale) e avrà batterie di nuova generazione che garantiranno una buona autonomia e tempi di ricarica ridotti. 

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