Le pagelle di Piantanida: Sucic meglio di Pio&Amedeo, una cattedra per Calhanoglu
Martinez portiere "con le mani" (citazione), Diouf integratore e regaliamo un idrovolante a Baturina
DIOUF 7,5
Sapete che Joseph Cannillo, medico e biologo, è il re degli integratori dello sport mondiale? A lui si sono affidati prima Djokovic, poi Sinner, e mi sa che a sto punto anche Chivu perché per tirare fuori la sua Inter da un abbondante calo di energia ha pescato la borraccia decisiva con l’etichetta francese.
MARTINEZ 8
Qualcuno di nostra conoscenza, facciamo il nome Riccardo Trevisani, dice che l’Inter ha giocato in questa stagione troppe volte con un portiere senza mani. Ricky sereno, tranquillo, abbiamo capito tutto: le ha prestate a quell’altro…
BATURINA 7,5
Questo è un piccolo appello per gli amici di Como: da quando è arrivato sogna di fare un giro su un idrovolante, qualcuno lo accompagni, vi prego. Magari il giorno della Finale di Coppa Italia, così non guarda così si è perso.
CALHANOGLU 8,5
Il Liceo “Giovanni Battista Ferrari” di Este (provincia di Padova) è stato eletto come migliore scuola d’Italia. È un liceo delle scienze applicate e se siete d’accordo chiamo il preside per chiedergli di inserire questa materia: “Tecnica e teoria del leader in campo quando la palla pesa mezzo quintale”. Diamo la cattedra a Calha, che dite?
SUCIC 9
Ho un sogno e i tifosi dell’Inter mi possono dare una mano: la clip di Pio&Amedeo che bevono acqua dai piedi di Belen, nei giorni scorsi è stata la più vista nella storia dei social di Mediaset. Per me questa Pagella, con il suo ingresso in campo da due assist e un gol può superarla, crediamoci!