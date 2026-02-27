Collaborazioni

La Rinascente di Milano a tema BMW

La campagna pubblicitaria per il nuovo SUV iX3 raggiunge il negozio più iconico della città

di Redazione Drive Up
27 Feb 2026 - 09:41
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Se passate da Piazza del Duomo a Milano, sarete rapiti dall'enorme pubblicità BMW che campeggia sul negozio più conosciuto della città: La Rinascente. Per promuovere il lancio del suo nuovo SUV elettrico iX3, la casa bavarese ha deciso di utilizzare la vetrina - letteralmente - più alla vista di turisti, clienti e cittadini in attesa dell'arrivo nei concessionari previsto il 7 marzo. 
Tutta per lei
Le otto vetrine esterne e le scale mobili interne sono stati allestite - e lo saranno fino al 9 marzo - con i colori dell'elica di Monaco di Baviera. Attraverso la proiezione di video generati (anche) con il supporto dell'intelligenza artificiale, BMW vuole comunicare l'arrivo di un prodotto di nuova generazione che non vuole rinunciare al piacere di guida. Al piano -1 sarà disponibile per i visitatori uno strumento che, con il supporto dell'IA, permetterà di plasmare la propria visione del futuro della mobilità.
SUV senza pari 
La iX3 è la prima BMW costruita sulla base della piattaforma Neue Klasse, sviluppata su misura per le applicazioni elettriche. La promessa è quella di un'autonomia - omologata - superiore agli 800 km e tempi di ricarica ridotti. Anche dal punto di vista della tecnologia di bordo, l'attesa è di un supporto alla guida autonoma e di una sicurezza attiva e passiva al vertice. Il tutto senza rinunciare al gusto per una guida sportiva che appartiene a BMW

videovideo
milano
bmw
bmw ix3
la rinascente

