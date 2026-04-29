La prossima Porsche 911 GT3 potrebbe avere il turbo

Porsche potrebbe abbandonare il suo motore più iconico e apprezzato. Le regole anti inquinamento della Comunità Europea obbligherebbero il marchio sportivo a eliminare - contro la sua volontà - il Boxer sei cilindri aspirato. Concretamente, significa che la prossima 911 GT3 potrebbe avere il turbo.

Addio icona

Il modello in questione, che rappresenta la quintessenza della sportività e del piacere di guida, rischia di perdere l'elemento che più la contraddistingueva. Porsche rimane tra i pochissimi costruttori (assieme a Ferrari) che ancora offre un motore aspirato in gamma. Eppure, i tempi per continuare a utilizzarne uno sembrano ormai giunti alla fine. Una conferma indiretta arriva da Andreas Preuninger, capo della divisione GT, che in un'intervista a Car and Driver, alla domanda se la prossima GT3 sarà turbo ha risposto: "potrebbe".

Colpa dell'Europa

L'Europa sta costringendo i costruttori di automobili a prendere delle decisioni drastiche in tema di motori. A risentirne sono anche le sportive, le quali - sebbene prodotte in numero inferiore - emettono molta CO2. Gli aspirati ancor più dei turbo, che dunque vedremo in Europa "soltanto per qualche anno, se le cose non cambiano", conclude Preuninger. L'attuale generazione di GT3 sarebbe dunque l'ultima a 9 mila giri, in futuro sarà con una turbina, o magari ibrida. Ci mancherà.