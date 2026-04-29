Indiscrezioni

La prossima Porsche 911 GT3 potrebbe avere il turbo

Colpa delle norme anti inquinamento

di Redazione Drive Up
29 Apr 2026 - 10:57
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Porsche potrebbe abbandonare il suo motore più iconico e apprezzato. Le regole anti inquinamento della Comunità Europea obbligherebbero il marchio sportivo a eliminare - contro la sua volontà - il Boxer sei cilindri aspirato. Concretamente, significa che la prossima 911 GT3 potrebbe avere il turbo.
Addio icona
Il modello in questione, che rappresenta la quintessenza della sportività e del piacere di guida, rischia di perdere l'elemento che più la contraddistingueva. Porsche rimane tra i pochissimi costruttori (assieme a Ferrari) che ancora offre un motore aspirato in gamma. Eppure, i tempi per continuare a utilizzarne uno sembrano ormai giunti alla fine. Una conferma indiretta arriva da Andreas Preuninger, capo della divisione GT, che in un'intervista a Car and Driver, alla domanda se la prossima GT3 sarà turbo ha risposto: "potrebbe".
Colpa dell'Europa
L'Europa sta costringendo i costruttori di automobili a prendere delle decisioni drastiche in tema di motori. A risentirne sono anche le sportive, le quali - sebbene prodotte in numero inferiore - emettono molta CO2. Gli aspirati ancor più dei turbo, che dunque vedremo in Europa "soltanto per qualche anno, se le cose non cambiano", conclude Preuninger. L'attuale generazione di GT3 sarebbe dunque l'ultima a 9 mila giri, in futuro sarà con una turbina, o magari ibrida. Ci mancherà.

Ti potrebbe interessare

videovideo
porsche
porsche 911
porsche 911 gt3
turbo

Ultimi video

01:50
Lancia Ypsilon Turbo 100, una citycar semplice e affidabile

Lancia Ypsilon Turbo 100, una citycar semplice e affidabile

01:04
Rally delle Canarie

Rally delle Canarie a Ogier

01:18
MotoGp, Bezzecchi secondo

MotoGp, Bezzecchi secondo

02:32
R4 SRV PEUGEOT 408 MARSIGLIA SRV

La prova della Peugeot 408 a Marsiglia

02:10
La Macchina Nel Tempo: SUV - Grandi e grossi

La Macchina Nel Tempo: SUV - Grandi e grossi

01:14
Ringo's Garage: SC01, l'hypercar elettrica sviluppata in Italia

Ringo's Garage: SC01, l'hypercar elettrica sviluppata in Italia

02:15
Drive Up, le 3 News della settimana

Drive Up, le 3 News della settimana

00:50
Geronimo La Russa

Geronimo La Russa presenta il weekend ACI Sport a Imola

01:45
Tesla e IED, ecco la concept-car "TIME"

Tesla e IED, ecco la concept-car "TIME"

01:30
BMW R 1300 RT

BMW R 1300 RT

02:02
Leapmotor B10 REEV hybrid

Leapmotor B10 REEV hybrid

15:34
Puntata del 24 aprile

Puntata del 24 aprile

01:45
Leapmotor B10 REEV hybrid: essenziale, spaziosa ed elegante

Leapmotor B10 REEV hybrid: essenziale, spaziosa ed elegante

02:22
Dallara MPS, la monoposto con un unico esemplare

Dallara MPS, la monoposto con un unico esemplare

00:56
Bugatti W16 Mistral Caroline, dove l'arte incontra l'hypercar

Bugatti W16 Mistral Caroline, dove l'arte incontra l'hypercar

01:50
Lancia Ypsilon Turbo 100, una citycar semplice e affidabile

Lancia Ypsilon Turbo 100, una citycar semplice e affidabile

I più visti di Drive Up

Victor Osimhen - Süper Lig – 75 milioni

Non paga le rate: Mercedes denuncia Victor Osimhen

La Ferrari F40 lascia Fernando Alonso a piedi

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Video Drive up SnapInsta

Lewis Hamilton a un raduno di supercar a Tokyo

Nuova Peugeot 408 si presenta con un'ampia scelta di motorizzazioni

Il figlio di Pino Daniele diventa pilota Lamborghini

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:46
Playoff NBA: San Antonio elimina Portland, Philadelphia sorprende Boston, i Knicks dominano Atlanta
11:44
Calhanoglu, corsa contro il tempo per la finale di Coppa Italia: il turco ottimista per il rientro
11:36
Napoli, che ne sarà di De Bruyne? L'ingaggio pesa e il mercato parte da tre ritorni
11:28
150 anni fa nasceva il "papà" dell'Alfa Romeo
11:08
Inter-Roma finisce nel mirino della Procura: chiesti audio e video originali del rigore negato su Bisseck, i dettagli