Storie Restaura una vecchia Porsche a 15 anni

Ognuno di noi, da ragazzino, ha avuto la sua auto dei sogni. Alcuni l'hanno rincorsa per anni, altri hanno avuto la fortuna di guidarla mentre la maggior parte è rimasto con la speranza di poterla avere un giorno in garage. Sono ancora meno coloro che a, 15 anni, hanno già tra le mani una vettura sportiva. Seppur da sistemare: come nel caso dell'Americano Nico, che sta lavorando a un suo progetto di restauro per una Porsche 944. Non un sogno a occhi aperti, dunque, ma una possibilità concreta di sedersi a bordo una volta conseguita la patente. La vecchia Porsche (costruita tra il 1982 e il 1991) ha all'attivo oltre 400 mila chilometri: un record per qualsiasi veicolo, a maggior ragione se sportivo. Un simile utilizzo richiede - necessariamente - un approfondito intervento di restauro. "Ascoltare le storie e le esperienze di chi ha posseduto quest'auto, è importante per me", ha dichiarato il giovane Nico al magazine Type 7. Non avendo una formazione specifica in campo meccanico, non sono mancate le difficoltà, affrontate con "molte Red Bull e ore a leggere istruzioni sui forum"