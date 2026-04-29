150 anni fa nasceva il "papà" dell'Alfa Romeo

Se oggi il marchio Alfa Romeo è un’icona mondiale di stile e velocità, lo si deve a un ingegnere napoletano che 150 anni fa partì da una casa modesta per cambiare per sempre il mondo dell'auto. Nicola Romeo, nato il 28 aprile 1876 a Sant'Antimo, non è stato solo un imprenditore, ma l'uomo che ha dato il cognome alla leggenda. La sua storia è quella di un'ascesa inarrestabile: dagli studi tra Napoli e il Belgio fino al 1915 quando rilevò l’Anonima Lombarda Fabbrica Automobili per trasformarla nel colosso di oggi.

Passione sportiva

Il legame tra Nicola Romeo e le corse era viscerale. Per lui, la pista non era solo un palcoscenico per vincere, ma il laboratorio perfetto dove testare le innovazioni tecniche da trasferire poi sulle vetture stradali "Gran Turismo". Fu questa visione a portare i primi storici successi, come la Targa Florio del 1923 e il dominio della Grand Prix P2, che elevarono l'Alfa Romeo ai vertici dell'automobilismo mondiale.

Legame con il territorio

La sua città natale ha voluto rendere omaggio a questo illustre "figlio della terra" con una serie di celebrazioni solenni. Davanti alla sua casa natale a Sant'Antimo, è stata scoperta una targa commemorativa che recita: "La comunità di Sant'Antimo ricorda Nicola Romeo nobile figlio di questa terra, eccellente ingegno, fondatore dell'Alfa Romeo". Un tributo che restituisce il giusto merito a un uomo che ha saputo guardare oltre l'orizzonte.