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La Ferrari F40 lascia Fernando Alonso a piedi

La super sportiva sembra aver avuto un guasto nel centro della città

di Redazione Drive Up
25 Apr 2026 - 11:01
© instagram

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Il weekend del Grand Prix de Monaco Historique 2026 si è aperto con un paradosso che sembra uscito da una sceneggiatura cinematografica. Fernando Alonso, uno dei più talentuosi piloti degli ultimi anni, ha dovuto fare i conti con i "capricci" della sua Ferrari F40. Mentre si dirigeva verso il circuito per godersi le corse delle leggende, la sua Rossa ha deciso che quel giorno non era adatto al traffico monegasco, lasciandolo appiedato tra lo stupore dei passanti.

Leggendaria
La vettura in questione non è una semplice automobile, ma l'ultima grande opera firmata da Enzo Ferrari. Nata nel 1987 per celebrare il quarantennale del Cavallino, la F40 è l'incarnazione della brutalità meccanica: un telaio in materiali compositi che avvolge un V8 biturbo da 2.9 litri, capace di scatenare 478 cavalli senza l'ausilio di alcun controllo elettronico. È una macchina che non perdona, priva di servosterzo o ABS, dove ogni vibrazione arriva direttamente alla schiena del pilota.
Contrattempo
Nonostante il piccolo contrattempo, Alonso non dovrebbe aver fatto fatica a raggiungere il paddock, considerando che Montecarlo è facilmente frequentabile anche a piedi. Le immagini mostrano la F40 caricata su un carro attrezzi, per lei è prevista una visita d'urgenza per capire l'origine del problema.  L'episodio è già uno dei racconti più divertenti del weekend, confermando che nel Principato può succedere veramente di tutto.

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