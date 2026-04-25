La Ferrari F40 lascia Fernando Alonso a piedi

Leggendaria

La vettura in questione non è una semplice automobile, ma l'ultima grande opera firmata da Enzo Ferrari. Nata nel 1987 per celebrare il quarantennale del Cavallino, la F40 è l'incarnazione della brutalità meccanica: un telaio in materiali compositi che avvolge un V8 biturbo da 2.9 litri, capace di scatenare 478 cavalli senza l'ausilio di alcun controllo elettronico. È una macchina che non perdona, priva di servosterzo o ABS, dove ogni vibrazione arriva direttamente alla schiena del pilota.

Contrattempo

Nonostante il piccolo contrattempo, Alonso non dovrebbe aver fatto fatica a raggiungere il paddock, considerando che Montecarlo è facilmente frequentabile anche a piedi. Le immagini mostrano la F40 caricata su un carro attrezzi, per lei è prevista una visita d'urgenza per capire l'origine del problema. L'episodio è già uno dei racconti più divertenti del weekend, confermando che nel Principato può succedere veramente di tutto.