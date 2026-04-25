Personaggi

Il figlio di Pino Daniele diventa pilota Lamborghini

Francesco Daniele correrà durante il fine settimane del 24 aprile

di Redazione Drive Up
25 Apr 2026 - 08:59
© Ufficio Stampa

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Il ventenne romano si appresta a vivere un weekend da batticuore all'Autodromo di Imola, dove debutterà nel primo round del Campionato Italiano GT Sprint 2026. Francesco scenderà in pista al volante di una Lamborghini Huracán ST Evo2 del team DL Racing.
Il programma del weekend 
Il debutto ufficiale inizierà venerdì 24 aprile con le prime sessioni di prove libere, fondamentali per Francesco per prendere confidenza con i cordoli romagnoli e con la potenza della supercar di Sant'Agata Bolognese. Sabato 25 aprile, alle 17:30, scatterà Gara 1, mentre il gran finale è previsto per domenica 26 aprile alle 15:30. Studente di "Politics, Philosophy and Economics" alla Luiss, Daniele arriva a questo appuntamento dopo una serie di test che hanno convinto la squadra della sua attitudine naturale alla velocità.

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