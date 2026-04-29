Playoff NBA: San Antonio elimina Portland, Philadelphia sorprende Boston, i Knicks dominano Atlanta

San Antonio non sbaglia il colpo e con una grande prova di maturità batte i Blazers 114-95 in gara-5, chiudendo la serie sul 4-1 e volando al secondo turno dei playoff, dove mancava dal 2017.

Con la possibilità di chiudere la serie con Philadelphia, i Celtics incappano in un 4° quarto disastroso e, complice la grande prova di Joel Embiid dall'altra parte, subiscono una inaspettata sconfitta casalinga (97-113) che rimanda almeno fino a gara-6 il passaggio del turno. Passaggio del turno che potrebbe arrivare in gara-6 anche per i Knicks, che al Madison Square Garden dominano Atlanta 126-97 guidati da un super Jalen Brunson (39 punti) e vanno avanti 3-2.