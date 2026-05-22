La Pagani Utopia Roadster viaggia con ruote "intelligenti"

Sulla Pagani Utopia Roadster, hypercar da 3,1 milioni di euro, ha fatto il suo debutto ufficiale la tecnologia Pirelli Cyber Tyre, un sistema che trasforma le coperture in veri e propri organi di senso capaci di "toccare" e leggere la strada. Non si tratta più di semplici componenti meccanici, ma di pneumatici intelligenti che raccolgono informazioni cruciali come pressione, temperatura e accelerazioni in tempo reale, dialogando direttamente con l’elettronica di bordo.

Ultima generazione

Sviluppato in collaborazione con Bosch Engineering, il sistema si basa su un minuscolo sensore di pochi centimetri incollato all'interno del battistrada. Dotato di una batteria progettata per durare sette anni, il sensore invia i dati tramite connessione bluetooth al controllo di stabilità ESP. Durante i test autostradali tra Italia e Germania, questa ragnatela digitale ha dimostrato di poter ottimizzare la trazione in accelerazione e calibrare la frenata sul bagnato in modo molto preciso.

Futuro connesso

Questo debutto rappresenta solo il primo passo verso l'integrazione del pneumatico nell'Internet delle cose. Grazie alla partnership con la società svedese Univrses, Pirelli punta a incrociare i dati del battistrada con algoritmi predittivi per mappare le condizioni delle infrastrutture, segnalando cantieri, usura del manto stradale o carenze nell'illuminazione pubblica. Il futuro di questa tecnologia è già scritto: la prossima generazione di vetture di grande diffusione nascerà già predisposta per i pneumatici connessi.