Finali Nba: New York ancora a segno, è avanti 2-0 su Cleveland

Dopo l'incredibile rimonta in gara 1 finita ai supplementari, i Knicks bissano il successo, stavolta travolgendo 109-93 i Cavaliers, portandosi così sul 2-0 nelle finali Nba della Conference Est. Il quintetto di New York è ora favorito per qualificarsi alla finale del campionato di basket americano, che manca dal 1999 e tentare di conquistare il titolo dopo oltre cinquant'anni. I Knicks non perdono una partita da quando erano sotto 2-1 nel primo turno contro Atlanta, e hanno vinto nove partite consecutive nei playoff. Jalen Brunson non ha avuto bisogno di fare l'eroe, chiudendo con 19 punti e 14 assist. I Cavaliers giocheranno le prossime due partite in casa, sabato e lunedì, in Ohio, dove cercheranno di ribaltare uno svantaggio di 2-0, come hanno fatto nel turno precedente contro i Detroit Pistons.