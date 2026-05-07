La nuova Pagani Zonda di Alonso vale 10 milioni
La "Diamante Verde" è stata consegnata a Montecarlodi Redazione Drive Up
Fernando Alonso non smette di stupire. Mentre il Circus della Formula 1 si prepara alle prossime sfide, il pilota spagnolo è stato avvistato tra le strade del Principato di Monaco al volante del suo ultimo, incredibile acquisto: la Pagani Zonda 760 Roadster "Diamante Verde". Non si tratta di una semplice hypercar, ma di un pezzo unico al mondo (one-off), il cui valore stimato supera i 10 milioni di euro.
Unica
La "Diamante Verde", realizzata originariamente nel 2017 su richiesta di un collezionista privato e recentemente passata nelle mani del pilota dell'Aston Martin, è un capolavoro di ingegneria e design. La carrozzeria è interamente realizzata in fibra di carbonio a vista tinta di un profondo verde smeraldo. Sotto il cofano urla il leggendario V12 aspirato AMG da 7,3 litri, capace di sprigionare oltre 760 CV e di regalare una colonna sonora che ha pochi eguali nel mondo dell'auto.
Una bella collezione
Questa mossa di Alonso arriva dopo la vendita della sua Ferrari Enzo e l'acquisto di una Aston Martin Valkyrie, segnando un ritorno di fiamma per il marchio di San Cesario sul Panaro. Un'auto leggera, potentissima e priva di filtri, perfetta per chi ha passato la vita a domare monoposto. Vedere Alonso sfrecciare tra il Casinò e il tunnel del Loews con il "Diamante Verde" è già diventata l'immagine cult del mese, unendo il fascino senza tempo della Zonda al carisma di uno dei piloti più talentuosi di sempre.