La nuova Pagani Zonda di Alonso vale 10 milioni

Unica

La "Diamante Verde", realizzata originariamente nel 2017 su richiesta di un collezionista privato e recentemente passata nelle mani del pilota dell'Aston Martin, è un capolavoro di ingegneria e design. La carrozzeria è interamente realizzata in fibra di carbonio a vista tinta di un profondo verde smeraldo. Sotto il cofano urla il leggendario V12 aspirato AMG da 7,3 litri, capace di sprigionare oltre 760 CV e di regalare una colonna sonora che ha pochi eguali nel mondo dell'auto.

Una bella collezione

Questa mossa di Alonso arriva dopo la vendita della sua Ferrari Enzo e l'acquisto di una Aston Martin Valkyrie, segnando un ritorno di fiamma per il marchio di San Cesario sul Panaro. Un'auto leggera, potentissima e priva di filtri, perfetta per chi ha passato la vita a domare monoposto. Vedere Alonso sfrecciare tra il Casinò e il tunnel del Loews con il "Diamante Verde" è già diventata l'immagine cult del mese, unendo il fascino senza tempo della Zonda al carisma di uno dei piloti più talentuosi di sempre.