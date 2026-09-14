Prototipi

La nuova Volkswagen elettrica con 1.000 km di autonomia

Mission Efficiency è un prototipo che funge da laboratorio su ruote per testare nuove tecnologia di mobilità

di Redazione Drive Up
14 Set 2026 - 10:03
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© Ufficio Stampa

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Sebbene Volkswagen lo definisca come un prototipo "near production" (vicino alla produzione), difficilmente lo vedremo di serie in questa forma e con queste caratteristiche. Mission Efficiency è un "laboratorio viaggiante" che il marchio tedesco ha utilizzato per sviluppare e mettere alla prova nuove tecnologie di mobilità elettrica. L'obiettivo è realizzare automobili con tanta autonomia che consumino poca energia.
Record di autonomia
Il prototipo di Volkswagen ha ottenuto ben tre record durante il periodo di sperimentazione. Innanzitutto, il suo Cx di 0,128 è il più basso mai ottenuto omologato per strada; il consumo costante di 6,48 kWh/100km le hanno dato l'etichetta di veicolo elettrico "quasi di serie" più efficiente del mondo; con un singolo pieno di energia elettrica ha percorso 1.278 km. E se pensate che sotto il pianale ci sia una batteria enorme, vi sbagliate: la capacità dell'accumulatore è di "soli" 55 kWh.
Come la Polo
La base tecnica su cui Mission Efficiency è costruita è la stessa della nuova ID.Polo. Stesso motore, stessa batteria e stesso avantreno. I vertici del marchio insistono su questo punto: gli ottimi risultati raggiunti non hanno richiesto componenti sperimentali ma di serie, già oggi disponibili su modelli normali e accessibili per la maggior parte della popolazione. Certo, pensare che un'utilitaria raggiunga questi risultati è irrealistico, ma dimostra quanto Volkswagen stia lavorando sodo sulle sue elettriche.

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