Test drive a Vienna

Volkswagen ID.Polo: la volta buona

Con la compatta elettrica di nuova generazione, il marchio tedesco sembra aver fatto centro

di Tommaso Marcoli
09 Set 2026 - 14:35
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© Ufficio Stampa

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Dopo anni di tentativi e insuccessi, Volkswagen potrebbe aver trovato la quadra attorno al suo programma di automobili elettriche. La nuova ID.Polo è riuscita sotto ogni punto di vista e conferma la buona volontà del colosso tedesco di migliorare la propria situazione finanziaria senza rinunciare alla qualità dei suoi prodotti. 
Le difficoltà
Diciamocelo chiaramente: la frenesia degli eventi di una transizione energetica più ideologica che tecnica ha fatto entrare i costruttori di automobili europei in una fase delicata. Montagne di soldi spesi, e una situazione attuale distante da ciò che ci si aspettava. Sbagliando s’impara e non ha senso nascondersi dietro un dito, soprattutto se ti chiami Volkswagen: uno che quando cade fa un certo effetto. Serve una svolta netta e il marchio ricomincia dai nomi noti per legittimare questa generazione di elettriche.
Simpatica e divertente 
La nuova ID.Polo arriva per imprimere questo decisivo cambiamento. In comune con la versione a benzina ha soltanto il nome, una scelta per dare continuità al passaggio verso le emissioni zero. Rispetto alle prime ID., la nuova Polo introduce un design più fresco, vivace, simpatico. Addio anche al "tutto schermo": i designer del marchio tedesco hanno pensato a un “ritorno alle origini” inteso come ricerca della miglior ergonomia. Tornano i tasti fisici per regolare le funzioni di bordo. Era ora.
Si guida bene e va lontano
Molto lavoro è stato fatto sull'efficienza energetica, una qualità su cui ogni automobile elettrica cerca di primeggiare. L'obiettivo è chiaro: percorrere quanta più strada possibile con una singola carica, senza utilizzare batterie enormi. Con la più "grande" tra quelle disponibili in gamma (52 kWh), la nuova ID.Polo conferma quanto di buono fatto in questa direzione e i 450 km di autonomia non sono irrealistici. Con 211 CV a disposizione, la guida è brillante e dinamica e ci si diverte mentre ci si sposta nel silenzio più totale e in un ambiente realizzato con grande cura. I prezzi partono da 26.100 euro.

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