Juventus, Carnevali: "Cambiare allenatore non è nel mio spirito"

"Cambiare allenatore non è nel mio spirito, dobbiamo cercare di programmare e costruire: bisogna dare tempo e avere pazienza, sapendo che bisognerà ingoiare bocconi amari": così l'amministratore delegato e direttore generale della Juventus, Giovanni Carnevali, sulla posizione di Luciano Spalletti dopo la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.
"È un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto - continua ai microfoni di Radio Anch'io Sport - nel calcio ci sono i cicli, a volte si è all'apice e altre volte si è in difficoltà. Obiettivo? Vincere, le chiacchiere contano poco e nulla".