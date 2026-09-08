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La Polo elettrica sta andando a ruba

La nuova compatta di Volkswagen ha già raccolto oltre 30 mila ordini

di Redazione Drive Up
08 Set 2026 - 09:39
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© Ufficio Stampa

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Non è ancora arrivata eppure è già un successo: la Volkswagen ID.Polo fa il pieno di ordini con oltre 30 mila manifestazioni d'interesse pervenute ai concessionari europei. Un risultato notevole che "allunga" l'attesa a 10 mesi per riceverne una, più di quanto richiesto per una Porsche 911 (che di Volkswagen è cugina) configurata su misura. 
Voglia di elettriche economiche
Qual è il "segreto" di questo sorprendente exploit? Innanzitutto, il prezzo: la ID.Polo ha un listino che parte da 24.900 euro, considerato competitivo e in linea con l'aspettativa di spesa per il segmento. Gli automobilisti hanno dimostrato, negli ultimi anni, di apprezzare le elettriche soprattutto se utilitarie e compatte. Sono particolarmente furbe in città, dove spesso lo spazio per parcheggiare manca e le Ztl impongono di passare alle emissioni zero. 
Non è l'unica
La Polo non è l'unica elettrica a trovare ampi consensi. Sempre all'interno del gruppo Volkswagen, Skoda Epiq e Cupra Raval stanno riscontrando il medesimo interesse con decine di migliaia di ordini e una lunga lista d'attesa. La voglia di auto elettriche accessibili è trasversale ai marchi e sembra seguire un percorso chiaro: utilitarie sì, SUV e berline di grandi e medie dimensioni no. Infatti, appare evidente che più l'automobile è costosa, meno le persone sono disposte a rinunciare al motore a combustione.

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