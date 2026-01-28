Anticipazioni

Il nuovo motore V8 Mercedes è quasi pronto

Avvistata durante i test invernali in Svezia, la prossima coupé firmata AMG promette di essere una delle interpretazioni più radicali della gamma Mythos

di Redazione Drive Up
28 Gen 2026 - 07:40
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Questa AMG “senza nome” – almeno per ora – nasce sulla base della CLE Coupé, ma il legame con il modello di serie finisce lì. Tutto il resto è eccesso calcolato: aerodinamica aggressiva, proporzioni da track tool e una presenza scenica che non lascia spazio a dubbi. È un’AMG speciale. E sarà una Mythos.
Zero compromessi
La gamma Mythos non è nata per fare volume, né per piacere a tutti. È la linea con cui Mercedes-AMG celebra la sua tradizione sportiva e tecnica. Dopo la PureSpeed, questa nuova coupé prosegue lo stesso discorso, ma con un’estetica ancora più “hardcore”. L’alettone posteriore non è lì per bellezza. Lo stesso vale per l’estrattore, per le prese d’aria e per l’assetto ribassato. 
Niente elettrificazione
La notizia vera è sotto il cofano. Non c’è nessun 4 cilindri elettrificato a salvare le emissioni. I numeri preliminari parlano chiaro: V8 biturbo da 4 litri da circa 585 CV, 800 Nm, trazione integrale e cambio automatico a 9 rapporti. Tradotto: 0-100 in poco più di 3 secondi e una velocità massima che sfiora i 315 km/h. In un momento storico in cui tutti parlano di downsizing e transizione, Mercedes-AMG sceglie deliberatamente di fare il contrario.

Ti potrebbe interessare

videovideo
motore
v8
mercedes

Ultimi video

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:29
Triumph Bonneville T120

Triumph Bonneville T120

02:07
Max Verstappen alla guida di 100 anni di storia Ford

Max Verstappen alla guida di 100 anni di storia Ford

00:16
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:09
Mercato dell'auto in Europa

Mercato dell'auto in Europa

01:39
Maserati celebra i 100 anni del Tridente

Maserati celebra i 100 anni del Tridente

15:58
La puntata del 22 gennaio #DriveUp

La puntata del 22 gennaio #DriveUp

01:58
Follie a quattro ruote, Gymkhana "Aussie Shred" 2025

Follie a quattro ruote, Gymkhana "Aussie Shred" 2025

02:09
Fast & Furious e la Dodge Charger tutta muscoli

Fast & Furious e la Dodge Charger tutta muscoli

02:13
BMW, un 2025 al top: primo brand premium

BMW, un 2025 al top: primo brand premium

03:09
Land Rover Defender, nata per resistere ovunque

Land Rover Defender, nata per resistere ovunque

03:12
Salone Auto Bruxelles 2026, tra novità e curiosità

Salone Auto Bruxelles 2026, tra novità e curiosità

01:02
Un record al contrario, Ligier e il giro lento

Un record al contrario, Ligier e il giro lento

01:35
L'editoriale: Mercato auto italia, cala il nuovo e aumenta l'usato

L'editoriale: Mercato auto italia, cala il nuovo e aumenta l'usato

01:50
WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

I più visti di Drive Up

Perché il rally di Monte Carlo è stato un successo per Lancia

L'incredibile scorta che il Qatar ha inviato a Milano

WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

Rally Monte-Carlo da incubo: Solberg vola nella notte e comanda

Avvistata a Milano una Alfa Romeo 33 Stradale

Il nuovo sponsor cinese del Napoli

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:23
Addio a Franco Menichelli, l'Angelo Azzurro che fu oro a Tokyo 1964
Kolo Muani
09:11
La Juve non molla la pista Kolo Muani: Spalletti lo vuole e Comolli insiste
09:06
Chivu: "Vogliamo fare una grande gara poi vedremo dove saremo. Barella non abbiamo voluto rischiarlo"
08:49
La Ferrari 250 GT blu di De Portago all'asta
08:48
Perché questa Ferrari 250 GT è unica