Il nuovo motore V8 Mercedes è quasi pronto

Questa AMG “senza nome” – almeno per ora – nasce sulla base della CLE Coupé, ma il legame con il modello di serie finisce lì. Tutto il resto è eccesso calcolato: aerodinamica aggressiva, proporzioni da track tool e una presenza scenica che non lascia spazio a dubbi. È un’AMG speciale. E sarà una Mythos.

Zero compromessi

La gamma Mythos non è nata per fare volume, né per piacere a tutti. È la linea con cui Mercedes-AMG celebra la sua tradizione sportiva e tecnica. Dopo la PureSpeed, questa nuova coupé prosegue lo stesso discorso, ma con un’estetica ancora più “hardcore”. L’alettone posteriore non è lì per bellezza. Lo stesso vale per l’estrattore, per le prese d’aria e per l’assetto ribassato.

Niente elettrificazione

La notizia vera è sotto il cofano. Non c’è nessun 4 cilindri elettrificato a salvare le emissioni. I numeri preliminari parlano chiaro: V8 biturbo da 4 litri da circa 585 CV, 800 Nm, trazione integrale e cambio automatico a 9 rapporti. Tradotto: 0-100 in poco più di 3 secondi e una velocità massima che sfiora i 315 km/h. In un momento storico in cui tutti parlano di downsizing e transizione, Mercedes-AMG sceglie deliberatamente di fare il contrario.