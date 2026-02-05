Napoli, si lavora al rinnovo di Vergara

Il Napoli vuole blindare Antonio Vergara. Il classe 2003 è stato gettato nella mischia da Conte visti i parecchi infortuni e sul campo ha risposto alla grande, grazie anche al gol contro il Chelsea in Champions League e la Fiorentina in campionato. Lo scorso luglio, Vergara ha rinnovato fino al 2030 ma ora l'idea del club è quello di proporgli il rinnovo fino al 2031 con l'adeguamento dell'ingaggio. Attualmente il centrocampista percepisce 400 mila euro e nelle prossime settimane potrebbe esserci un incontro per definire l'accordo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.