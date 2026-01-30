Mercedes presenta la nuova ammiraglia

Un nuovo linguaggio, fuori e dentro

Il frontale diventa più iconico grazie alla stella illuminata e alla calandra retroilluminata, mentre i nuovi fari Digital Light definiscono una firma luminosa più netta ed efficace. Dietro, le tre stelle nei gruppi ottici ribadiscono l’identità. Dentro, il salto è soprattutto digitale: il nuovo MBUX Superscreen unifica schermi e funzioni, l’assistente vocale sfrutta l’IA generativa e l’abitacolo, soprattutto posteriore, si trasforma in uno spazio di lavoro e relax ad altissimo livello.

Tecnologia totale

Tutta la gamma è elettrificata, dal - nuovo - V8 mild hybrid ai sei cilindri benzina e diesel, fino al plug-in con oltre 100 km di autonomia in elettrico. Le sospensioni attive leggono la strada in anticipo, le ruote posteriori sterzanti migliorano l’agilità e la piattaforma è già pronta per la guida autonoma di livello 4. La Classe S continua a provare ad anticipare il futuro.