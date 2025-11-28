Logo SportMediaset

Super Bowl 2026

I Cincinnati Bengals sbloccano la situazione

Evan McPherson regala i primi tre punti ai Cincinnati Bengals con un facile field goal.

28 Nov 2025 - 09:57
01:04 