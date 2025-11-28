Logo SportMediaset

Super Bowl 2026

Touchdown dei Baltimore Ravens con Henry

Azione del sorpasso dei Baltimore Ravens a firma di Derrick Henry: 7-3 contro i Cincinnati Bengals.

28 Nov 2025 - 09:57
01:37 