Stellantis vorrebbe un piano europeo per rottamare le auto vecchie

Proseguono gli interventi in prima persona di John Elkann che, durante un'intervista a Politico, ha delineato la sua idea per rinnovare il parco auto europeo. In sostanza, il manager vorrebbe che fosse organizzato un sistema di rottamazione a livello continentale in modo da ridurre l'età media delle automobili. A oggi, circolano in Europa 252 milioni di vetture con circa 12,3 anni di vita. Per raggiungere gli obiettivi di abbattimento di CO2, questa richiesta - secondo Elkann - dovrebbe essere presa in considerazione durante la revisione del regolamento prevista il 10 dicembre.

Sgravi fiscali

L'intervento della Case sarebbe concreto perché esse fornirebbero certificati di rottamazione che dimostrino la dismissione di vetture con almeno 12 anni di attività. Nell'idea di Elkann - e quindi di Stellantis - questa struttura dovrebbe permettere ai costruttori di veicoli di ottenere crediti verdi per la quantità di CO2 risparmiata. Insomma: per ogni auto demolita e di conseguenza per ogni auto nuova acquistata, la differenza tra le due in termini di emissioni risparmiate deve essere accreditata al produttore stesso.

Sì alle PHEV

L'intervista è stata anche l'occasione per riaffermare una posizione ormai nota di Stellantis. Ovvero, dopo il 2035 l'Europa dovrebbe consentire la vendita di automobili ibride plug-in, con range extender e confermare l'utilizzo di carburanti sintetici per i motori a combustione. L'orizzonte del "tutto elettrico" per il 2035, dunque, non è più credibile nemmeno per il gruppo italo-francese sebbene il precedente CEO - Carlos Tavares - abbia costruito il suo mandato attorno a questo specifico obiettivo.