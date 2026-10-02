La Hyundai Tucson è irriconoscibile

Cambia tutto

Basta vederla per realizzare che non c'è un centimetro quadrato in comune tra questa e la precedente Tucson. L'aspetto è quello di un SUV robusto, massiccio quasi come un culturista sul palco intento a tirare i muscoli per metterne in mostra tutta la definizione e i volumi. Le linee sono tese e gli ingombri molto più abbondanti rispetto a prima: la filosofia Art of Steel s'ispira all'integrità delle materie prime, per poi ricavarne (come uno scultore) i dettagli e darne una forma definitiva.

Interni digitali

Anche l'abitacolo è stato completamente riorganizzato per riflettere il cambiamento dell'esterno. Migliora la qualità di materiali e rivestimenti mentre la digitalizzazione accelera: il quadro strumenti riduce le proprio dimensioni ma aumentano quelle del sistema di intrattenimento di bordo. Fino a 17" di diagonale per lo schermo al centro della plancia da cui si controlla tutto, anche se i tasti fisici rimangono per garantire ergonomia ed evitare distrazioni durante le fasi di guida.

Solo ibridi

Hyundai ha deciso di concentrare la propria offerta di motorizzazioni attorno alla benzina. Addio diesel, per sempre, si passa al combustibile "super" elettrificato: il proprulsore 1.6 litri quattro cilindri turbo sarà declinato in tutte le configurazioni possibili. Ovvero, mild, full e plug-in hybrid, in modo da accontentare ogni richiesta ed esigenza di utilizzo. L'ibrida ricaricabile offre fino a 80 km di autonomia in elettrico e la trazione integrale per un uso anche lontano dall'asfalto. Prezzi non ancora comunicati.