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Hyundai sta studiando una Tucson sportiva

La versione N potrebbe avere più di 300 CV

di Redazione Drive Up
10 Set 2026 - 08:43
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© Ufficio Stampa

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Hyundai ha ampiamente dimostrato di saperci fare anche quando si parla di automobili sportive. La creazione della divisione N ha dato alla luce una linea di vetture ad alte prestazioni ben fatte e all'altezza della migliore concorrenza europea. Le compatte i20 e i30 si avvicinavano molto al concetto di vettura da rally a uso stradale, mentre le Ioniq hanno trasferito le competenze nel mondo elettrico. Mancava un SUV. Fino a ora.
Potenza
Una Tucson N sarebbe allo studio secondo quando riportato da Auto Express e non si tratterebbe di una elettrica: "Andremo avanti con i motori a combustione", ha dichiarato Joon Park, Vice Presidente di Hyundai N Management Group. Il dirigente non ha anticipato quale sarà il motore scelto per questa nuova applicazione, il 1.6 litri ibrido è un buon candidato considerando che è già disponibile in una versione da oltre 240 CV. Non è da escludere, dunque, un aggiornamento che aggiunga un po' di potenza in più.
Allestimento su misura
Con ogni probabilità, comunque, l'ibrido sarà protagonista anche sulla futura Tucson N. Il vano motore sarebbe in grado di alloggiare il nuovo 2.5 litri quattro cilindri in uso sulla Palisade e potrebbe trovare posto anche su un SUV di fattura europea. Altra ipotesi, il plug-in: Hyundai ha già dimostrato di voler ampliare la propria gamma di ricaricabili e il doppio motore garantirebbe un incremento notevole di cavalleria. Le indiscrezioni suggeriscono almeno 300 CV ma il traguardo dei 350 CV non è così irrealizzabile.

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