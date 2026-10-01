Personaggi

Hamilton e Leclerc provano la nuova Ferrari manuale

I due piloti di Formula 1 si sono seduti a bordo della 12 Cilindri con tre pedali

di Redazione Drive Up
01 Ott 2026 - 09:14
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ormai è un'abitudine di Ferrari, quella di mettere al volante di un suo nuovo modello i piloti di Formula 1. Questa volta, però, è diverso perché Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono saliti a bordo della 12Cilindri Manuale: era da oltre un decennio che una supercar di Maranello non aveva tre pedali. Un ritorno graditissimo ai collezionisti che ha messo il sorriso anche a chi corre con le monoposto.

Di casa
Sebbene si stia parlando di alcuni tra i più abili piloti del mondo, guidare un'automobile sportiva con cambio manuale non è mai un'impresa scontata. Soprattutto perché le supercar sono dotate di trasmissioni automatiche fulminee, più veloci di un battito di ciglia. La pista scelta è, ovviamente, quella di Fiorano: Leclerc e Hamilton sono di casa e sanno come sfruttare al meglio curve e rettilinei. L'impegno richiesto (forse non per loro) è superiore con anche la frizione da gestire ma il divertimento è assicurato.
Divertiti
I due assi della Formula 1 non sembrano trovarsi a disagio, anzi, sorridono, scherzano si godono una guida dal gusto retrò. Uno dopo l'altro, gestiscono con maestria la leva con griglia ad "H" in alluminio del nuovo cambio shift-by-wire: non è un collegamento meccanico, i movimenti vengono letti da sensori e trasformati in comandi. Poco cambia, la sensazione è comunque quella di "avere tra le mani" il motore V12 aspirato da 830 CV. Sicuramente mani meno esperte di Leclerc e Hamilton, ma tant'è. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
hamilton
leclerc
ferrari
ferrari 12cilindri
cambio manuale

Ultimi video

02:34
Dodge Charger arriva all'ottava generazione, versioni elettriche e nuovi accorgimenti

Dodge Charger arriva all'ottava generazione, versioni elettriche e nuovi accorgimenti

02:01
Kia EV2 Long Range

Kia EV2 Long Range

01:40
Volvo si aggiorna

Volvo si aggiorna

01:29
WEC 6 ore di Fuji

WEC 6 ore di Fuji: trionfo Toyota

02:49
Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

01:13
Ringo's Garage: Adamastor Furia, l'hypercar che punta al mondiale Endurance

Ringo's Garage: Adamastor Furia, l'hypercar che punta al mondiale Endurance

26:30
Puntata del 26 settembre #DriveUp

Puntata del 26 settembre #DriveUp

01:40
Lancia Delta Coupé firmata Miki Biasion

Lancia Delta Coupé firmata Miki Biasion

01:39
Brabus Bodo

Brabus Bodo

01:59
Nuova Skoda Peaq

Nuova Skoda Peaq

01:49
Bugatti Destrier, una vettura esclusiva dall'abitacolo lussuoso

Bugatti Destrier, una vettura esclusiva dall'abitacolo lussuoso

01:46
Ferrari Collectibles, al Flagship Store di Milano l'unione tra eccellenza motoristica e arte

Ferrari Collectibles, al Flagship Store di Milano l'unione tra eccellenza motoristica e arte

02:06
Leapmotor B03X, il perfetto equilibrio tra maneggevolezza e abitabilità

Leapmotor B03X, il perfetto equilibrio tra maneggevolezza e abitabilità

02:26
Skoda Epiq, un SUV completo dalle dimensioni compatte

Skoda Epiq, un SUV completo dalle dimensioni compatte

02:27
Toyota Yaris Cross, frontale rivoluzionato ed efficienza incrementata

Toyota Yaris Cross, frontale rivoluzionato ed efficienza incrementata

02:34
Dodge Charger arriva all'ottava generazione, versioni elettriche e nuovi accorgimenti

Dodge Charger arriva all'ottava generazione, versioni elettriche e nuovi accorgimenti

I più visti di Drive Up

Perla Nera: la più esclusiva delle Alfa Romeo

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Svizzero beccato a 312 km/h in autostrada su una Porsche

Un concessionario Ford fermo negli anni '80

Alfa Romeo Perla Nera: unica e irripetibile

La Macchina Nel Tempo: Porsche - Un mondo a parte

La Macchina Nel Tempo: Porsche - Un mondo a parte

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:02
Inter, Romano nel motore: il neo azzurro idea per raccogliere l'eredità di Calhanoglu
10:06
Incredibile CR7: ct e presidente corrono all'aeroporto per fermarlo, lui parte lo stesso
09:45
BMW sostituirà il 20% dei manager con l'IA
09:40
Verstappen avverte tutti: "Sono qui per vincere, correrò ancora a lungo"
09:28
MotoGp, Martin in conferenza: "Un privilegio battagliare con Marquez per il titolo"