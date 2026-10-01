Hamilton e Leclerc provano la nuova Ferrari manuale
I due piloti di Formula 1 si sono seduti a bordo della 12 Cilindri con tre pedalidi Redazione Drive Up
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Ormai è un'abitudine di Ferrari, quella di mettere al volante di un suo nuovo modello i piloti di Formula 1. Questa volta, però, è diverso perché Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono saliti a bordo della 12Cilindri Manuale: era da oltre un decennio che una supercar di Maranello non aveva tre pedali. Un ritorno graditissimo ai collezionisti che ha messo il sorriso anche a chi corre con le monoposto.
Di casa
Sebbene si stia parlando di alcuni tra i più abili piloti del mondo, guidare un'automobile sportiva con cambio manuale non è mai un'impresa scontata. Soprattutto perché le supercar sono dotate di trasmissioni automatiche fulminee, più veloci di un battito di ciglia. La pista scelta è, ovviamente, quella di Fiorano: Leclerc e Hamilton sono di casa e sanno come sfruttare al meglio curve e rettilinei. L'impegno richiesto (forse non per loro) è superiore con anche la frizione da gestire ma il divertimento è assicurato.
Divertiti
I due assi della Formula 1 non sembrano trovarsi a disagio, anzi, sorridono, scherzano si godono una guida dal gusto retrò. Uno dopo l'altro, gestiscono con maestria la leva con griglia ad "H" in alluminio del nuovo cambio shift-by-wire: non è un collegamento meccanico, i movimenti vengono letti da sensori e trasformati in comandi. Poco cambia, la sensazione è comunque quella di "avere tra le mani" il motore V12 aspirato da 830 CV. Sicuramente mani meno esperte di Leclerc e Hamilton, ma tant'è.