Hamilton e Leclerc provano la nuova Ferrari manuale

Di casa

Sebbene si stia parlando di alcuni tra i più abili piloti del mondo, guidare un'automobile sportiva con cambio manuale non è mai un'impresa scontata. Soprattutto perché le supercar sono dotate di trasmissioni automatiche fulminee, più veloci di un battito di ciglia. La pista scelta è, ovviamente, quella di Fiorano: Leclerc e Hamilton sono di casa e sanno come sfruttare al meglio curve e rettilinei. L'impegno richiesto (forse non per loro) è superiore con anche la frizione da gestire ma il divertimento è assicurato.

Divertiti

I due assi della Formula 1 non sembrano trovarsi a disagio, anzi, sorridono, scherzano si godono una guida dal gusto retrò. Uno dopo l'altro, gestiscono con maestria la leva con griglia ad "H" in alluminio del nuovo cambio shift-by-wire: non è un collegamento meccanico, i movimenti vengono letti da sensori e trasformati in comandi. Poco cambia, la sensazione è comunque quella di "avere tra le mani" il motore V12 aspirato da 830 CV. Sicuramente mani meno esperte di Leclerc e Hamilton, ma tant'è.