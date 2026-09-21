Scenari

Hyundai teme l'invasione di auto cinesi

Il marchio coreano lancia l'allarme: senza l'imposizione di tariffe, il mercato USA potrebbe fare la fine di Europa e UK

di Redazione Drive Up
21 Set 2026 - 07:53
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Quando si parla di automobili, i cinesi fanno paura a tutti. In Europa il rischio di una "sostituzione" è più concreto che altrove: le quote di mercato stanno ridimensionandosi e le prime fabbriche, iniziando a operare, permettono di aggirare i dazi sulle importazioni. A temere uno scenario europeo sono adesso gli americani, anzi, i coreani in America considerando il monito lanciato da Hyundai.
Rischi concreti
Il CEO del marchio, Jose Munoz, è preoccupato che il mercato automobilistico USA possa presto diventare come quello europeo e inglese. Ovvero, "invaso" da automobili cinesi a buon prezzo (costano il 30/40% in meno) che sbaragliano la concorrenza. Il manager ha dichiarato a Reuters che in UK "I marchi più venduti sono tutti cinesi (la quota è del 15% Ndr.) perché non ci sono tariffe. Quindi penso che potremmo attenderci la stessa cosa negli Stati Uniti". Uno scenario da evitare, secondo lui, a qualunque costo.
Servono i dazi
Negli US le automobili cinesi sono di fatto fuori mercato per via dei dazi del 100% sulla loro importazione. Il Presidente Trump ha però di recente aperto una porta dicendo di poter offrire un lasciapassare ai costruttori interessati a insediare nuove fabbriche. Una dichiarazione che ha suscitato la reazione di GM, Ford e Stellantis le quali hanno ricordato come la Cina sovvenzioni pesantemente l'industria automobilistica, rendendo sleale a priori la competizione. Alla lista si è aggiunta anche Hyundai.

Ti potrebbe interessare

videovideo
hyundai
auto cinesi
mercato americano
usa
europa
uk
cina

Ultimi video

01:20
Verstappen contro tutti

Verstappen contro tutti

26:37
Puntata del 19 settembre #DriveUp

Puntata del 19 settembre #DriveUp

01:48
L'editoriale: il crollo delle case europee, mentre la Cina raddoppia

L'editoriale: il crollo delle case europee, mentre la Cina raddoppia

02:03
OSCA MT6

OSCA MT6

01:41
McLaren McL 6GT

McLaren McL 6GT

03:14
Salone dell'auto Torino 2026

Salone dell'auto Torino 2026

01:44
Kimi sogno Ferrari

Kimi sogno Ferrari

15:51
La puntata del 17 settembre #DriveUp

La puntata del 17 settembre #DriveUp

02:28
Volkswagen ID. Polo, un'icona che si aggiorna entrando nel mondo dell'elettrico

Volkswagen ID. Polo, un'icona che si aggiorna entrando nel mondo dell'elettrico

03:10
Salone Auto Torino 2026, le novità delle case asiatiche

Salone Auto Torino 2026, le novità delle case asiatiche

02:38
Nuova Mazda CX-6E, abitacolo confortevole e importanti aggiornamenti tecnologici

Nuova Mazda CX-6E, abitacolo confortevole e importanti aggiornamenti tecnologici

01:13
Formula SAE al circuito di Varano de' Melegari

Formula SAE al circuito di Varano de' Melegari

02:06
Leapmotor B03X

Leapmotor B03X

01:46
Skoda Epiq

Skoda Epiq

02:28
Salone Auto Torino 2026

Salone Auto Torino 2026

01:20
Verstappen contro tutti

Verstappen contro tutti

I più visti di Drive Up

Jeremy Clarkson vende le sue Alfa Romeo e Lancia

102 anni di vita, 77 con la stessa auto: il record di un uomo americano

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Rolls Royce a Goodwood, dove lusso e tecnologia avanzata si incontrano

Rolls Royce a Goodwood, dove lusso e tecnologia avanzata si incontrano

La storia di Alfa Romeo - Romantici e nostalgici

La storia di Alfa Romeo - Romantici e nostalgici

BYD e il sogno Europa: la fabbrica è solo l'inizio

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:55
Arrampicata: CdM speed, tre podi azzurri penultima tappa in Cina
11:44
La vedova di Scirea sull'omaggio a Mazzola rovinato: "Dispiace tanto, è mondo senza rispetto"
Kim e Hamilton sempre insieme: elegantissimi a Los Angeles
11:33
Kim e Hamilton sempre insieme: elegantissimi a Los Angeles
Inter-Napoli 3-2, 5 settembre 2026
11:30
L'Inter e le rimonte: non solo carattere, nei ribaltoni di Chivu fondamentale un altro fattore
11:24
Daniel Maldini, il test è negativo: escluso l'uso di sostanze stupefacenti