Hyundai teme l'invasione di auto cinesi

Quando si parla di automobili, i cinesi fanno paura a tutti. In Europa il rischio di una "sostituzione" è più concreto che altrove: le quote di mercato stanno ridimensionandosi e le prime fabbriche, iniziando a operare, permettono di aggirare i dazi sulle importazioni. A temere uno scenario europeo sono adesso gli americani, anzi, i coreani in America considerando il monito lanciato da Hyundai.

Rischi concreti

Il CEO del marchio, Jose Munoz, è preoccupato che il mercato automobilistico USA possa presto diventare come quello europeo e inglese. Ovvero, "invaso" da automobili cinesi a buon prezzo (costano il 30/40% in meno) che sbaragliano la concorrenza. Il manager ha dichiarato a Reuters che in UK "I marchi più venduti sono tutti cinesi (la quota è del 15% Ndr.) perché non ci sono tariffe. Quindi penso che potremmo attenderci la stessa cosa negli Stati Uniti". Uno scenario da evitare, secondo lui, a qualunque costo.

Servono i dazi

Negli US le automobili cinesi sono di fatto fuori mercato per via dei dazi del 100% sulla loro importazione. Il Presidente Trump ha però di recente aperto una porta dicendo di poter offrire un lasciapassare ai costruttori interessati a insediare nuove fabbriche. Una dichiarazione che ha suscitato la reazione di GM, Ford e Stellantis le quali hanno ricordato come la Cina sovvenzioni pesantemente l'industria automobilistica, rendendo sleale a priori la competizione. Alla lista si è aggiunta anche Hyundai.