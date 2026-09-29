Sanzioni

Svizzero beccato a 312 km/h in autostrada su una Porsche

Nella regione dell'Alta Savoia, in Francia, la Gendarmerie ha intercettato un pirata della strada a bordo di una 911 GT3

di Redazione Drive Up
29 Set 2026 - 07:56
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© Foto da web

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C'è chi proprio non rinuncia a correre in autostrada, una pratica impropria e pericolosa oltre che illegale. L'ha imparato a sue spese un automobilista svizzero: credendosi un pilota su un circuito, ha percorso l'autostrada A40 in Alta Savoia raggiungendo i 312 km/h. Mica male, peccato che a essersene accorti è stata anche la Gendarmerie, una che di solito non va per il sottile.
Velocissimo
Si tratta di una velocità record in Francia che ha suscitato lo sgomento delle forze dell'Ordine: "Non ho mai visto nulla del genere", ha dichiarato a FranceInfo il sottufficiale Alexandre Despledin. "Siamo partiti subito all'inseguimento per intercettarlo, ma abbiamo impiegato più di 10 chilometri solo per riprenderlo. E per di più non accennava a rallentare: è stata un'operazione complessa, anche perché la sua auto aveva una velocità di punta superiore alla nostra".
Multa record
La corsa del "pilota" svizzero si è poi conclusa a un'uscita autostradale, dove è stato raggiunto e bloccato. Tenendo in considerazione il margine di tolleranza tecnica, la velocità contestata è di 300 km/h, ben 170 km/h oltre il limite massimo previsto per legge. Al conducente è stata ritirata la patente, sequestrato il mezzo e somministrata una multa da 1.500 euro. Adesso lo attende un processo in tribunale. D'ora in poi ci penserà due volte prima di premere a fondo sul pedale del gas. 

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