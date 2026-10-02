MotoGP: Alex Marquez il più veloce nelle prequalifiche di Motegi, staccate le Aprilia

Alex Marquez il più veloce nelle prequalifiche di MotoGP in Giappone, suo il miglior tempo davanti ad Acosta e Marc Marquez. La prima parte della sessione è influenzata da cadute e problemi tecnici: dopo le scivolate di Rins e Marini infatti Ai Ogura deve fermare la sua Aprilia per una rottura, che porta anche a una bandiera rossa per perdita d’olio. Alla ripresa i big iniziano a lavorare sulla scelta delle gomme. Il nuovo asfalto di Motegi crea l’incognita pneumatici, anche se Marc Marquez sembra trovarsi a suo agio con la doppia media (tempi simili ai suoi rivali, con gomma morbida). Anche Acosta lavora sul passo, e nonostante lo pneumatico più soft tiene comunque un buon ritmo per svariati giri. È proprio lui il più veloce prima del Time Attack, in 1’43’’589. Subito dietro Marc Marquez e le due Aprilia ufficiali di Jorge Martin e Marco Bezzecchi.