Edizioni speciali Alfa Romeo Perla Nera: unica e irripetibile

La base di partenza è già di per sé un veicolo fuori dal comune: la 33 Stradale. Una delle Alfa Romeo più esclusive di sempre dedicata a un ridotto numero di collezionisti. Il fatto che sia un'edizione numerata, non limita a priori la possibilità di farne una vettura personalizzata: Bottegafuoriserie esiste per qualunque modello del marchio. Uno dei fortunati proprietari ha deciso di rivestire per intero la carrozzeria con carbonio opaco a vista. Tutta nera, inconfondibile, unica come una perla nera