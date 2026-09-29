1 di 7
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Edizioni speciali

Alfa Romeo Perla Nera: unica e irripetibile

La base di partenza è già di per sé un veicolo fuori dal comune: la 33 Stradale. Una delle Alfa Romeo più esclusive di sempre dedicata a un ridotto numero di collezionisti. Il fatto che sia un'edizione numerata, non limita a priori la possibilità di farne una vettura personalizzata: Bottegafuoriserie esiste per qualunque modello del marchio. Uno dei fortunati proprietari ha deciso di rivestire per intero la carrozzeria con carbonio opaco a vista. Tutta nera, inconfondibile, unica come una perla nera

29 Set 2026 - 09:27
7 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
alfa romeo
perla
nera
alfa romeo 33 stradale

Ultimi video

01:05
Praga Bohema

Praga Bohema

02:49
Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

01:13
Ringo's Garage: Adamastor Furia, l'hypercar che punta al mondiale Endurance

Ringo's Garage: Adamastor Furia, l'hypercar che punta al mondiale Endurance

26:30
Puntata del 26 settembre #DriveUp

Puntata del 26 settembre #DriveUp

01:40
Lancia Delta Coupé firmata Miki Biasion

Lancia Delta Coupé firmata Miki Biasion

01:39
Brabus Bodo

Brabus Bodo

01:59
Nuova Skoda Peaq

Nuova Skoda Peaq

01:49
Bugatti Destrier, una vettura esclusiva dall'abitacolo lussuoso

Bugatti Destrier, una vettura esclusiva dall'abitacolo lussuoso

01:46
Ferrari Collectibles, al Flagship Store di Milano l'unione tra eccellenza motoristica e arte

Ferrari Collectibles, al Flagship Store di Milano l'unione tra eccellenza motoristica e arte

02:06
Leapmotor B03X, il perfetto equilibrio tra maneggevolezza e abitabilità

Leapmotor B03X, il perfetto equilibrio tra maneggevolezza e abitabilità

02:26
Skoda Epiq, un SUV completo dalle dimensioni compatte

Skoda Epiq, un SUV completo dalle dimensioni compatte

02:27
Toyota Yaris Cross, frontale rivoluzionato ed efficienza incrementata

Toyota Yaris Cross, frontale rivoluzionato ed efficienza incrementata

02:34
Dodge Charger arriva all'ottava generazione, versioni elettriche e nuovi accorgimenti

Dodge Charger arriva all'ottava generazione, versioni elettriche e nuovi accorgimenti

15:37
La puntata del 24 settembre #DriveUp

La puntata del 24 settembre #DriveUp

01:41
L'editoriale: il mercato italiano dell'auto e la sospensione del bollo

L'editoriale: il mercato italiano dell'auto e la sospensione del bollo

01:05
Praga Bohema

Praga Bohema

I più visti di Drive Up

La nuova supercar di Alex Del Piero

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Un concessionario Ford fermo negli anni '80

Maserati Gran Turismo, interventi estetici e aggiornamenti tecnologici

Maserati Gran Turismo, interventi estetici e aggiornamenti tecnologici

Eni blocca il prezzo della benzina

Lancia Delta Coupé firmata Miki Biasion

Lancia Delta Coupé firmata Miki Biasion