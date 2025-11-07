La guida di Lancia affidata a Roberta Zerbi

Tutte le Lancia che hanno fatto la storia del rally
Nominato il nuovo CEO dello storico marchia italiano, Luca Napolitano nominato Head of Stellantis & You Sales and Servicedi Redazione Drive Up
Roberta Zerbi è stata nominata Chief Executive Officer del marchio Lancia, con effetto immediato. Riporterà a Emanuele Cappellano, Head of Enlarged Europe, European Brands and Stellantis Pro One.
"È un privilegio guidare un marchio che ha sempre rappresentato l’essenza dell’eleganza italiana: bellezza funzionale, sportività e spirito pionieristico. Il mio obiettivo è preservare i valori unici di Lancia, accelerandone al tempo stesso la trasformazione attraverso una gamma di prodotti entusiasmante e innovativa", ha dichiarato Roberta Zerbi.
Nel nuovo ruolo, Roberta Zerbi sarà responsabile dello sviluppo del marchio, partendo dal recente lancio della Nuova Ypsilon e preparando l’introduzione di due nuovi modelli nei prossimi anni: la Gamma che verrà presentata nel 2026 e la Delta, si parla di 2028. Roberta Zerbi subentra a Luca Napolitano, nominato a sua volta Head of Stellantis & You Sales and Service.
