CAMBIO AL VERTICE

La guida di Lancia affidata a Roberta Zerbi

Nominato il nuovo CEO dello storico marchia italiano, Luca Napolitano nominato Head of Stellantis & You Sales and Service

di Redazione Drive Up
07 Nov 2025 - 08:00
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Roberta Zerbi è stata nominata Chief Executive Officer del marchio Lancia, con effetto immediato. Riporterà a Emanuele Cappellano, Head of Enlarged Europe, European Brands and Stellantis Pro One.

"È un privilegio guidare un marchio che ha sempre rappresentato l’essenza dell’eleganza italiana: bellezza funzionale, sportività e spirito pionieristico. Il mio obiettivo è preservare i valori unici di Lancia, accelerandone al tempo stesso la trasformazione attraverso una gamma di prodotti entusiasmante e innovativa", ha dichiarato Roberta Zerbi.

Nel nuovo ruolo, Roberta Zerbi sarà responsabile dello sviluppo del marchio, partendo dal recente lancio della Nuova Ypsilon e preparando l’introduzione di due nuovi modelli nei prossimi anni: la Gamma che verrà presentata nel 2026 e la Delta, si parla di 2028. Roberta Zerbi subentra a Luca Napolitano, nominato a sua volta Head of Stellantis & You Sales and Service.

Tutte le Lancia che hanno fatto la storia del rally

1 di 9
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

